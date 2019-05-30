Калининградский облсуд вновь рассмотрит уголовное дело об убийстве директора 35-го лицея

В Калининградском областном суде началось новое разбирательство по уголовному делу об убийстве директора лицея №35 Владимира Кобера.

Расправа над заслуженным учителем России произошла в ночь на 20 марта 2016 года в квартире педагога на улице Гагарина. Как было установлено впоследствии, троих преступников по предварительному сговору впустила в жилища гражданская жена Кобера – Ирина Пазникова. Судом она была приговорена к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Сроки получили и соучастники наводчицы: Анатолий Полукаров (13 лет строгого режима), Набиюла Сайпулаев (11 лет строгого режима) и Петр Фишер (9 лет «строгача»).

Однако таким исходом дела остались неудовлетворенны практически все участники судебного процесса. Представители государственного обвинения подали в высшие инстанции апелляционное представление, указав на то, что по ходу разбирательства в суде сторона защиты систематически допускала нарушения требований закона. Например, подсудимые и их адвокаты доводили до присяжных заседателей заведомо ложные и негативно характеризующие потерпевшего сведения о якобы совершенных педагогом в отношении малолетних лиц преступлений сексуального характера. Кроме того, периодически давали оценку действиям органов предварительного расследования, ставящую под сомнение допустимость исследованных доказательств и способную вызвать предубеждение у присяжных. Или указывали на возможную причастность к убийству потерпевшего других лиц, ссылались на доказательства, не исследованные в суде.

В свою очередь, прибегли к праву на апелляцию представители потерпевших, один из осужденных и четверо их адвокатов.

В итоге судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации приговор в отношении Анатолия Полукарова отменила в полном объеме и передала уголовное дело на новое судебное разбирательство иным составом суда. Приговоры в отношении Пазниковой, Сайпулаева и Фишера были оставлены без изменения, а апелляционное представление гособвинителей, апелляционные жалобы представителей потерпевших, осужденного Фишера и адвокатов - без удовлетворения.

Назначенное на 30 мая первое заседание нового судебного процесса не состоялось ввиду некомплекта присяжных – один из них не смог явиться по уважительной причине. Рассмотрение дела перенесли на последний день мая.