2019-05-30T13:23:41+03:00
Общество

Алексей Леонов: Калининград навсегда в моем сердце

Легендарный космонавт отмечает 85-летний юбилей
Александр КАТЕРУША
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Алексей Архипович считает Калининград родным городом.Алексей Архипович считает Калининград родным городом.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Наш знаменитый земляк, летчик-космонавт Алексей Леонов отмечает сегодня, 30 мая, свой 85-летний юбилей. Увы, космонавт болен и находится на лечении в Москве.

- Никаких торжеств устраивать мы не будем. Гостей тоже не будет. Алексей Архипович находится на лечении в клинике Бурденко, его не выписывают, - сказала «Комсомолке» Светлана Леонова, супруга космонавта.

Алексей Леонов проходит медицинские процедуры и находится под наблюдением врачей. Ранее он проходил лечение в Италии.

- Я безумно люблю Калининград и несу это чувство всю жизнь в сердце и памяти. Я предан этому городу, городу моей юности. Всякий раз, когда приезжал в Калининград, я словно подзаряжался от него, - передал Алексей Леонов читателям «Комсомолки» и всем калининградцам.

Последний раз герой-космонавт приезжал к нам в 2016 году. В Светлогорске он стал гостем на главных торжествах, посвященных годовщине образования области. Тогда его наградили юбилейной медалью к 70-летию Калининградской области.

Алексей Леонов – пожалуй, самый знаменитый наш земляк, наша гордость. Человек, который первым в мире вышел в открытый космос! И хотя родился Алексей Архипович в небольшом селе в Кемеровской области, Калининград для него – практически родной город. Город, в котором прошли школьные годы будущего летчика-космонавта.

В Калининград семья Леоновых и переехала в 1947 году. Лёше Леонову было тогда 13 лет, учился в школе № 21 на улице Бассейной. Алексей Леонов окончил школу в 1953 году. Ныне она носит его имя, а на первом этаже в холле висит памятная доска.

Алексей Леонов – почетный гражданин Калининграда. Его именем названа улица в Центральном районе города. Совсем недавно на многоэтажке, которая фасадом выходит на эту улицу, нарисовали портрет космонавта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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