2019-05-30T11:15:56+03:00
Общество

Летчик-космонавт Роман Романенко: Сразу после возвращения на Землю пришлось лететь… на Марс

10 лет назад на МКС отправился сын дважды Героя Советского Союза космонавта Юрия Романенко
Владислав РЖЕВСКИЙ
Поделиться:
Роман Романенко в начале своей космической карьеры.Роман Романенко в начале своей космической карьеры.
Изменить размер текста:

С того дня, как Юрий Гагарин побывал в космосе, минуло уже почти 60 лет. Но многие города и даже страны все еще лишь мечтают о том, чтобы из их мест вышел хотя бы один покоритель Вселенной. А вот в Калининградской области имеется уже целый отряд земляков-космонавтов. Номером первым в нем стал Алексей Леонов, вторым – Виктор Пацаев, третьим – Юрий Романенко, четвертым – Александр Викторенко. Из своего последнего, четвертого по счету полета Викторенко вернулся 22 марта 1995-го. И после этого почти 15 лет число калининградских космонавтов оставалось неизменным.

Через тернии – в космос

Юрий Романенко рассказывал мне, что как-то разрешил своему сыну Роме попробовать себя на космических тренажерах. Выглядел тот после этого на удивление бодро. И отец сказал: с таким здоровьем, как говорится, сам бог велел летать. Подумай, сынок…

После восьми классов в средней школе имени Владимира Комарова в Звездном городке Романенко-младший поступил в Ленинградское суворовское училище. Затем была учеба в Черниговском летном училище, служба в отдельном испытательном тренировочном авиаполку особого назначения. С 1997-го военный летчик – в отряде космонавтов.

Когда там был его отец, новички обычно попадали на орбиту после трех-четырех лет подготовки. «Я же не могу попасть в космос уже 10 лет! – признался Роман однажды. – Так и сижу в отряде, еще ни разу не слетав. Стыдно уже перед родными и знакомыми». За это время его трижды назначали дублером, один раз Романенко планировался в основной экипаж. Но – снова отбой. Понадобилось отправить на орбиту очередного космического туриста…

И все-таки однажды этот день настал. 27 мая 2009-го стартовала очередная экспедиция на Международную космическую станцию. Вместе с Романенко-младшим туда отправились Франк де Винне (Европейское космическое агентство) и Роберт Тирск (Канадское космическое агентство).

Второй в России, третий в мире

Среди тех, кто внимательно наблюдал за тем стартом, была и легенда отечественной космонавтики - дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.

– Рому я знаю с детства, мы в Звездном городке даже жили с семьей Романенко в одном подъезде, – рассказывал он. – Прекрасный парень, я всегда верил в него. 30 мая у меня день рождения, 75 лет исполняется. Так что, Рома сделал мне отличный подарок!

Между прочим, отец и сын Романенко вполне могли стать первой российской династией космонавтов. Однако их все-таки обошли: 8 апреля 2008-го на МКС отправился экипаж, командиром которого был Сергей Волков – сын летчика-космонавта Героя Советского Союза Александра Волкова. В результате Роман Романенко оказался вторым в нашей стране и третьим на планете потомственным космонавтом.

Из первого полета он вернулся 1 декабря 2009-го, проведя в космосе почти 188 суток. А 12 апреля 2010-го, в День космонавтики, был подписан указ о присвоении Романенко-младшему звания Героя России «за мужество и героизм, проявленные при осуществлении полета на Международной космической станции». Награду ему вручил в Кремле Дмитрий Медведев, который тогда был президентом Российской Федерации.

Выпил чаю – и на Красную планету

19 декабря 2012-го Роман снова отправился на МКС. На сей раз компанию ему составили американец Томас Маршбёрн и канадец Крис Хэдфилд. В ходе того полета довелось совершить и выход в открытый космос (шутят, что без этого космонавт не может считаться до конца настоящим). За бортом станции он провел 6 часов 37 минут. И такое, конечно, не забудешь.

14 мая 2013-го Романенко-младший благополучно вернулся на Землю. Как и полагается, первыми космонавтов встретили спасатели и врачи. Осмотр показал, что все члены экипажа в порядке. И вот уже в руках у каждого – традиционная кружка горячего чая.

– Сама посадка была мягкая, потом на бок завалились. Но самочувствие хорошее, – сказал Роман, с удовольствием потягивая земной напиток, по которому соскучился за время 146-суточной звездной вахты.

А уже на другой день он… отправился на Марс. В Звездном городке начался эксперимент с участием Романенко-младшего. Как известно, в нашей стране идет подготовка к полету на Красную планету. И ученым, в частности, хотелось проверить, насколько будет готов человек к посадке на Марс и работе там после полугодового пребывания в невесомости. Роман отработал ручной управляемый спуск с орбиты. А затем «вышел на поверхность» и выполнил ряд операций (для этого даже сымитировали марсианскую силу тяжести – 0,38 от земной). Итог эксперимента: долетев до Марса, космонавт не подведет.

Депутат Думы и начальник Юнармии

Еще до своего второго полета Романенко-младший был назначен заместителем командира отряда космонавтов. Вернувшись на Землю, он собирался вновь отправиться в космос. Но в 2014-м медики признали его негодным к дальнейшим тренировкам. Крепкого по земным меркам здоровья для космических нагрузок уже не хватало.

И тогда он решил начать новую жизнь – в 2015-м стал депутатом Государственной думы. Сейчас Роман Юрьевич работает там уже второй срок, состоит в комитете по обороне, член комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны и безопасности, правоохранительной деятельности. А с 21 июля 2018-го он еще и руководит всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим движением «Юнармия». К слову, 9 мая на параде в Москве прошла колонна юнармейцев. И возглавил ее, браво печатая шаг по Красной площади, Роман Романенко – начальник Главного штаба «Юнармии».

Занимаясь юнармейскими делами, Романенко-младший, разумеется, не забывает и о своем космическом прошлом. С одной стороны, тема космоса отлично подходит для воспитания патриотов. С другой стороны, в рядах юнармейцев можно растить будущих космонавтов.

В минувший День космонавтики было подписано соглашение между Центром подготовки космонавтов и «Юнармией».

– Возлагаю большие надежды на это сотрудничество, которое должно открыть для юнармейцев новые возможности! – так прокомментировал это событие Роман Романенко. Думается, «Юнармии» повезло, что у нее теперь такой начальник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Валентина Терешкова: Я подарю Леше корзину роз. И обязательно передам привет и поздравления от "Комсомолки"
В четверг, 30 мая, Алексею Леонову - 85 лет. Накануне мы позвонили первой в мире женщине-космонавту, которую связывают с легендарным покорителем космоса многие десятилетия...
«Мой дядя — герой, а не мясо!»: стало известно, над кем глумилась циничная студентка-медик из Новосибирска
Пациент, которого дочь хирурга называла «колбасой», погиб, защищая незнакомого человека. Его родные просят НГМУ отчислить девушку, которая оказывается училась на бюджете
Новости 24
Калининградская «Балтика» получила лицензию РФС
Спортсменка из Калининграда выиграла золото и серебро первенства России по гребле
В Калининграде 30 школьников прошли обучение по программам IT и программирования
Россельхознадзор не пустил в Калининград 230 тысяч куриных яиц из Голландии
В Калининграде на Медовом мосту молодожены вновь начали вешать замки
В Калининградской области в течение двух дней возможны перерывы в телетрансляции
Газификация Калининградской области превысила 83 процента
Пляж в Пионерском усыпан янтарем и... божьими коровками
Калининградец пытался попасть в Польшу на машине с поддельными документами
В центре Калининграда фонтан заправили антифризом
В Зеленоградске по горячим следам задержали грабителя
В Калининграде возле собора Христа Спасителя строят православную часовню
Калининградец без прав прокатился пьяным на скутере и получил 10 суток ареста
Мэрия Калининграда выделила 430 тысяч на установку досок объявлений на остановках
В Калининграде приставы незаконно запретили вводить в эксплуатацию многоквартирный дом
В Калининграде 41-летняя велосипедистка врезалась в «Фольксваген»
В Калининграде из-за отключения электричества не работает светофор на перекрестке ул. Горького-Зеленая
В Зеленоградске «Тойота» сбила 7-летнего мальчика
Калининградская полиция разыскала пропавшую 14-летнюю школьницу
«Газпром» с начала года увеличил поставки газа в Калининград на 100 млн куб м.