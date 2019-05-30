Летчик-космонавт Роман Романенко: Сразу после возвращения на Землю пришлось лететь… на Марс

С того дня, как Юрий Гагарин побывал в космосе, минуло уже почти 60 лет. Но многие города и даже страны все еще лишь мечтают о том, чтобы из их мест вышел хотя бы один покоритель Вселенной. А вот в Калининградской области имеется уже целый отряд земляков-космонавтов. Номером первым в нем стал Алексей Леонов, вторым – Виктор Пацаев, третьим – Юрий Романенко, четвертым – Александр Викторенко. Из своего последнего, четвертого по счету полета Викторенко вернулся 22 марта 1995-го. И после этого почти 15 лет число калининградских космонавтов оставалось неизменным.

Через тернии – в космос

Юрий Романенко рассказывал мне, что как-то разрешил своему сыну Роме попробовать себя на космических тренажерах. Выглядел тот после этого на удивление бодро. И отец сказал: с таким здоровьем, как говорится, сам бог велел летать. Подумай, сынок…

После восьми классов в средней школе имени Владимира Комарова в Звездном городке Романенко-младший поступил в Ленинградское суворовское училище. Затем была учеба в Черниговском летном училище, служба в отдельном испытательном тренировочном авиаполку особого назначения. С 1997-го военный летчик – в отряде космонавтов.

Когда там был его отец, новички обычно попадали на орбиту после трех-четырех лет подготовки. «Я же не могу попасть в космос уже 10 лет! – признался Роман однажды. – Так и сижу в отряде, еще ни разу не слетав. Стыдно уже перед родными и знакомыми». За это время его трижды назначали дублером, один раз Романенко планировался в основной экипаж. Но – снова отбой. Понадобилось отправить на орбиту очередного космического туриста…

И все-таки однажды этот день настал. 27 мая 2009-го стартовала очередная экспедиция на Международную космическую станцию. Вместе с Романенко-младшим туда отправились Франк де Винне (Европейское космическое агентство) и Роберт Тирск (Канадское космическое агентство).

Второй в России, третий в мире

Среди тех, кто внимательно наблюдал за тем стартом, была и легенда отечественной космонавтики - дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.

– Рому я знаю с детства, мы в Звездном городке даже жили с семьей Романенко в одном подъезде, – рассказывал он. – Прекрасный парень, я всегда верил в него. 30 мая у меня день рождения, 75 лет исполняется. Так что, Рома сделал мне отличный подарок!

Между прочим, отец и сын Романенко вполне могли стать первой российской династией космонавтов. Однако их все-таки обошли: 8 апреля 2008-го на МКС отправился экипаж, командиром которого был Сергей Волков – сын летчика-космонавта Героя Советского Союза Александра Волкова. В результате Роман Романенко оказался вторым в нашей стране и третьим на планете потомственным космонавтом.

Из первого полета он вернулся 1 декабря 2009-го, проведя в космосе почти 188 суток. А 12 апреля 2010-го, в День космонавтики, был подписан указ о присвоении Романенко-младшему звания Героя России «за мужество и героизм, проявленные при осуществлении полета на Международной космической станции». Награду ему вручил в Кремле Дмитрий Медведев, который тогда был президентом Российской Федерации.

Выпил чаю – и на Красную планету

19 декабря 2012-го Роман снова отправился на МКС. На сей раз компанию ему составили американец Томас Маршбёрн и канадец Крис Хэдфилд. В ходе того полета довелось совершить и выход в открытый космос (шутят, что без этого космонавт не может считаться до конца настоящим). За бортом станции он провел 6 часов 37 минут. И такое, конечно, не забудешь.

14 мая 2013-го Романенко-младший благополучно вернулся на Землю. Как и полагается, первыми космонавтов встретили спасатели и врачи. Осмотр показал, что все члены экипажа в порядке. И вот уже в руках у каждого – традиционная кружка горячего чая.

– Сама посадка была мягкая, потом на бок завалились. Но самочувствие хорошее, – сказал Роман, с удовольствием потягивая земной напиток, по которому соскучился за время 146-суточной звездной вахты.

А уже на другой день он… отправился на Марс. В Звездном городке начался эксперимент с участием Романенко-младшего. Как известно, в нашей стране идет подготовка к полету на Красную планету. И ученым, в частности, хотелось проверить, насколько будет готов человек к посадке на Марс и работе там после полугодового пребывания в невесомости. Роман отработал ручной управляемый спуск с орбиты. А затем «вышел на поверхность» и выполнил ряд операций (для этого даже сымитировали марсианскую силу тяжести – 0,38 от земной). Итог эксперимента: долетев до Марса, космонавт не подведет.

Депутат Думы и начальник Юнармии

Еще до своего второго полета Романенко-младший был назначен заместителем командира отряда космонавтов. Вернувшись на Землю, он собирался вновь отправиться в космос. Но в 2014-м медики признали его негодным к дальнейшим тренировкам. Крепкого по земным меркам здоровья для космических нагрузок уже не хватало.

И тогда он решил начать новую жизнь – в 2015-м стал депутатом Государственной думы. Сейчас Роман Юрьевич работает там уже второй срок, состоит в комитете по обороне, член комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны и безопасности, правоохранительной деятельности. А с 21 июля 2018-го он еще и руководит всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим движением «Юнармия». К слову, 9 мая на параде в Москве прошла колонна юнармейцев. И возглавил ее, браво печатая шаг по Красной площади, Роман Романенко – начальник Главного штаба «Юнармии».

Занимаясь юнармейскими делами, Романенко-младший, разумеется, не забывает и о своем космическом прошлом. С одной стороны, тема космоса отлично подходит для воспитания патриотов. С другой стороны, в рядах юнармейцев можно растить будущих космонавтов.

В минувший День космонавтики было подписано соглашение между Центром подготовки космонавтов и «Юнармией».

– Возлагаю большие надежды на это сотрудничество, которое должно открыть для юнармейцев новые возможности! – так прокомментировал это событие Роман Романенко. Думается, «Юнармии» повезло, что у нее теперь такой начальник.