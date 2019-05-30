Калининградец умер в очереди к врачу
Трагедия произошла в поликлинике на улице Франца Лефорта
Все попытки реанимировать несчастного закончились неудачейФото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
Как сообщили очевидцы, утром 28 мая к окошку регистратуры в поликлинике на улице Франца Лефорта в Калининграде выстроилась привычная очередь. Сотрудница учреждения нашла карточку пациента, а когда вновь обернулась, не обнаружила только что стоявшего перед «амбразурой» мужчину.
Приподнявшись и заглянув через стойку, женщина обнаружила, что человек лежит на полу и не подает признаков жизни.
Все попытки реанимировать несчастного закончились неудачей.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU