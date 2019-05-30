Сеть газозаправочных станций в Калининградской области увеличат в три раза

В среду Калининград посетил председатель Совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков. Он открыл новую газозаправочную станцию на проспекте Победы и провел совещание по вопросу развития рынка газомоторного топлива в регионе.

На открытие новой станции днем приехали несколько таксистов, чьи машины работают на газомоторном топливе. Водители рассказали, что перевод машины на газ стоит от 50 до 90 тысяч рублей, в зависимости от страны-изготовителя оборудования.

- Выгода очевидна – полтора рубля на километр, 150-160 рублей на сто километров – это в три раза дешевле, чем бензин, - рассказал один из водителей, показывая только что заправленный баллон в багажнике.

- А пассажиры не жалуются на запах, или, что места мало в багажнике? - спросил Зубков.

- Да тут два чемодана влезут, и детская коляска, - сказал замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов, заглянув в багажник. – Железный, - сказал он, постучав по газовому баллону.

Пассажиры даже не подозревают, что машина работает на газовом топливе, заверили таксисты. А вот заправка машины не всегда проходит гладко, иногда приходится часами стоять в очереди.

- На стационарной заправке в Большом Исаково – минут пять, на передвижных – десять и более минут, тут давление меньше. А если перед тобой ПАЗик заправляется, то все сорок минут приходится ждать, - пожаловались водители.

Виктор Зубков.Фото: Александр Подгорчук

- А если больше заправок будет, как думаете, другие таксисты стали бы переоборудовать машины, - спросил Виктор Зубков.

- Конечно. Но заправок мало, - ответили таксисты.

Гендиректор ООО «Газпром газомоторное топливо» Олег Мелехин рассказал, что компания намерена расширить сеть заправочных станций в Калининградской области до 15-ти, однако это станет возможным, если количество машин, работающих на газомоторном топливе в области, увеличится как минимум в четыре раза.

- Чтобы добиться окупаемости нашей инфраструктуры, нам необходимо, чтобы в области было как минимум 2,5 тысячи машин, сейчас их чуть более 600, - сказал он.

- Ты рассуждаешь как чиновник, а должен – как бизнесмен, - ответил ему Александр Морозов, до этого что-то активно обсуждавший с таксистами. – Сначала инфраструктура – затем машины. Люди принимают решение о покупке машины на газомоторном топливе, исходя из количества заправок. Таксисты – твои клиенты. Я бы на месте таксиста не купил машину, если придется по часу стоять в очереди, это потеря денег. Но если я знаю, что моя машина гарантированно заправится за пять минут, я ее куплю, или переоборудую.

Виктор Зубков рассказал, что «Газпром» в целом по России уже построил более 300 газозаправочных станций, однако загруженность их не превышает 50 процентов.

- У нас миллиард кубометров газа свободно. Где машины? - задал риторический вопрос представитель газовой монополии. При этом он подчеркнул, что «Газпром» готов выделить около 2 млрд рублей на развития сети газомоторных станций в Калининградской области.

Деньги на технику дадут с «газовым» условием

Сейчас имеющиеся газозаправочные станции в Калининграде работают с перегрузом, нередко там образуются огромные очереди из машин. Губернатор Антон Алиханов подчеркнул, что в регионе стоимость бензина исторически на 1,5-2 рубля дороже, чем в большой России, и возможность экономить, переходя на газ – существенная мотивация. Более того, региональные власти также помогут загрузить мощности новых газовых заправок.

- Мы договорились с Калининградом, что средства на покупку коммунальной техники будут выделяться с условием, что она будет работать на газомоторном топливе. В прошлом году, например, мы выделили городу 100 млн рублей. Это экономия бюджетных средств на обслуживании, на топливе, да просто это дешевле. Также повышается платежная дисциплина в том смысле, что перестают воровать. Газ не сливают из бака, это является позитивным моментом и одним из мотиваторов для перехода на этот вид топлива, - сказал Антон Алиханов.

Виктор Зубков призвал переводить на газомоторное топливо не только коммунальную и дорожную технику, но и автобусы и грузовики. При этом, он отметил, что цена на газомоторное топливо всегда будет ниже, чем на бензин и дизель.

- Цены на газ могут подрасти, но не так как на бензин или дизельное топливо. При строительстве заправки мы можем заключать договоры, в которых прописывать, что цена на газ не будет больше 50 процентов от стоимости дизеля, - сказал председатель совета директоров «Газпрома».

Что касается общественного транспорта, губернатор Антон Алиханов признался, что пока не принято решение переводить его на газовое топливо.

- С автобусами есть развилка. Есть электробусы, есть на газовом топливе. У электробусов есть ряд ограничений и технических рисков, хотя, возможно, они будут преодолены в ближайшее время. Мы пока не приняли окончательное решение, будем вести консультации, в том числе, с коллегами из «Газпрома», и с муниципалитетами определяться, какого рода общественный транспорт нам нужен, - сказал глава региона.