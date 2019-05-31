2019-05-31T11:50:12+03:00
Добрые дела

Проект «Страна других. Дети» снова в эфире!

Ведущими радио «Комсомольская правда - Калининград» выступят дети с ограниченными возможностями здоровья и их знаменитые собеседники
Надежда Ржевская
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31 мая, ровно год назад, мы провели необычную акцию в первый раз, а теперь решили повторить удачный опыт.31 мая, ровно год назад, мы провели необычную акцию в первый раз, а теперь решили повторить удачный опыт.Фото: Александр Подгорчук
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Как и год назад, 31 мая радио «Комсомольская правда Калининград» совместно с порталом «Клопс.ру», газетой «Комсомольская правда» и сайтом www.kp.ru проводят радиомарафон с участниками проекта «Страна других. Дети». Дети с ограниченными возможностями здоровья, подопечные различных благотворительных центров и фонов, созидатели, мечтатели и позитивисты - Алина Чеменцова, Мелана Гаптулина, Михаил Савеня, Тимофей Садков, Глеб Хабаров, Евгений Рожков, Дарья Дерезюк, Мария Турапина, Настя Орлова, Кирилл Новоселов - попробуют свои силы в роли радиоведущих.

В прямом эфире на вопросы интервьюеров ответят интересные собеседники, достойные представители разных профессий. Это благотворитель София Лагутинская, дирижер, музыкант Аркадий Фельдман, мэр Калининграда Алексей Силанов и мэр Янтарного Алексей Заливатский, психолог Анна Храмова и врач Иван Марчук, директор гимназии Виктория Белякова и актер Юрий Козуб, руководитель отдела развития футбольного клуба «Балтика» и сооснователь компании «1С-Битрикс» Сергей Рыжиков.

Юные радиоведущие побывали на репетициях. Острые репортерские вопросы заготовлены. Ждем гостей и содержательных диалогов!

- Слушайте радиомарафон на волне 107,2 FM 31 мая с 12.00 до 14.30.

- Смотрите видеотрансляцию на портале «Клопс.ру».

- О том, что происходило не только в прямом эфире, но и за его пределами, узнаете в суботнем номере «Комсомолки», на сайтах www.kp.ru и www.klops.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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