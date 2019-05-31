Красный, ситцевый, столично-пролетарский: что стоит искать в Иваново туристам

А не махнуть ли нам в Иваново?

Традиционно перед любой дальней поездкой по России мы с женой не мониторим никакие туристические гиды и не лазаем по сайтам в поисках информации. Главными путеводителями всегда становятся друзья и знакомые из той или иной местности. Вот и перед поездкой в Иваново я созвонился со своими приятелями, родившимися в этом городе.

- А че ты в Иваново-то собрался? – последовал ответ. – Получше-то город не мог выбрать? Смотреть у нас нечего, лучше в область сразу поезжай.

Гостиница Центральная 1929-1930 гг. постройки (проект архитектора Д.В.Разова).Фото: Иван МАРКОВ

Короче говоря, пришлось разбираться самостоятельно. В Ивановской области, конечно, есть более заманчивые места для стандартного туриста. Можно съездить за видами Плеса, покататься по старинным шуйским монастырям или отправиться в единственное в России село-академию Палех, но в Золотое кольцо, на минуточку, из всех городов региона входит только само Иваново. С Ярославлем, Ростовом Великим, Суздалем и прочими все понятно: у них есть все, что нужно иностранцу и любителю старины. А что есть в Иваново?

Надо сказать, что этот город за последние десятилетия многие свои плюсы порядочно растерял. То, что нужно было сохранять, власти равнодушно разбазаривали, зато «наследие», появившееся тут в 90-е и середине нулевых, заставляет ужаснуться. Крикливая реклама, сносы и «случайные» самовозгорания исторической архитектуры, уродливые торговые центры на самых проходных местах… Собственно, такого добра сейчас навалом в любом крупном городе России. Возможно, оно даже будет кому-нибудь интересно лет так через 100. Например, ученым, изучающим хаос.

Но мы приехали не за хаосом, а за культурой. И городу, который мы выбрали, действительно есть, чем похвастаться.

Старинная деревянная форма для нанесения печати на ткань.Фото: Иван МАРКОВ

"Русский Манчестер"

Обычный русский город имеет одно или два народных названия. Тут их больше. "Русский Манчестер" и "город невест" – это в честь текстильной промышленности, из-за которой в Иваново из окрестностей (из того же Ярославля) до сих пор организуются шоп-туры. "Рубин Золотого кольца" – это уже дань мятежному прошлому. Заметным на российской карте городом Иваново стало благодаря событиям первой революции. Там был создан первый общегородской совет, благодаря которому Иваново-Вознесенск (его название до 1932 года) стал обладателем бренда третьей пролетарской столицы. Столицей в общепринятом понимании он, конечно, не стал, зато на нем был поставлен масштабный эксперимент по созданию показательного советского города. Само собой, результаты этого эксперимента стали частью идентичности жителей. Такого количества авангардной архитектуры на душу населения нет, наверное, нигде в стране. Конструктивизм и «красная дорика» - это парадный фасад Иваново. Дом-корабль, дом-экскаватор, дом-подкова, дом коллектива, фабрика-кухня, дом-птица – это лишь то немногое, что было создано ленинградскими, московскими и местными архитекторами в годы первых пятилеток. Работающих фабрик и заводов тогда было достаточно, и Иваново стремительно расширялось, обрастая университетами. Отсюда, кстати, еще одна идентичность – "город студентов".

Халат последнего бухарского эмира, подаренный музею Бурылина Михаилом Фрунзе.Фото: Иван МАРКОВ

Фабрикант, друживший с Фрунзе

Можно, конечно, весь день потратить только на вышагивание по улицам, задрав голову, но можно и окультуриться более плотно. В Иваново музеев больше десятка, но три из них вполне дотягивают до столичного уровня. Мы успели сходить в музей ситца и в историко-краеведческий музей имени Бурылина. Собственно, оба они были основаны местным фабрикантом и старообрядцем Дмитрием Бурылиным. Этот человек всю жизнь фанатично собирал коллекции редкостей и древностей, разъезжая по миру. Правда, через два года после того, как предприниматель построил для своей коллекции специальное здание, случилась Октябрьская революция. Еще через два года фабрики и музей Бурылина были национализированы. Правда, по предложению Михаила Фрунзе (в 1918 году он был военным комиссаром Иваново-Вознесенской губернии), коллекционера сделали главным хранителем и оставили жить в одной из комнатушек. К слову, сам Фрунзе продолжил пополнять бурылинскую коллекцию. Как рассказал заместитель директора музея по науке Дмитрий Орлов, в марте 1921 года, Фрунзе из похода против басмачей привез в музей и торжественно передал две шашки, халат, тюбетейку, уздечку, и стремена, принадлежавшие сбежавшему бухарскому эмиру Сеид Алим-хану, а также шашки Мадамин-бека и Кушермата. Правда, красноармейцы, впервые увидев такое роскошество (шашки были украшены драгоценными металлами и камнями) часть бриллиантов сковырнули и присвоили, поэтому сабли были доставлены в музей с частичными утратами.

Часть экспозиции музея посвящена Льву Толстому, чьим фанатом был Дмитрий Бурылин. С писателем коллекционер долго переписывался и собирал все газеты, в которых было упоминание о нем (вырезок набралось на 14 томов). Толстой, в свою очередь, регулярно получал подарки от Бурылина. Предприниматель любил отправлять ему ткань со своих фабрик, а чета Толстых раздавали ее крестьянским детям в Ясной Поляне, после чего передавали в Иваново-Вознесенск привет «от голопузых».

В этом бюсте революционеры просто не узнали Николая Первого, остальные скульптуры царей в музее Бурылина были разбиты.Фото: Иван МАРКОВ

Несмотря на то, что Бурылин до революции был очень богатым человеком, репрессировать его большевики не стали. Однако в прессе в 1924 году бывшего фабриканта начали «травить» за то, что тот якобы укрыл часть экспонатов. К слову, музейные сотрудники через некоторое время выяснили, что сокрытие действительно имело место быть. По воспоминаниям детей коллекционера, им достались ценные монеты из коллекции отца. Между прочим, собрать такие доказательства не смогли в свое время даже ивановские чекисты.

Что касается типично ивановских покупок, то тут у нас вышла проблема. Хотелось найти в продаже что-то из пропагандистского текстиля, которым местные фабрики славились в 20-е и 30-е годы прошлого века, но даже для туристов чего-то подобного сейчас не производят. Зато ткацкие предприятия, снова ставшие частными, активно лепят ширпотреб для массовой аудитории. Есть даже целые торговые центры, специализирующиеся на продаже комплектов постельного белья, пеленок и скатертей. Но это нам было уже менее интересно.