Шишкин и Репин бесплатно: в Калининград привезут картины великих художников

В Калининграде состоится первая передвижная выставка цикла «Сокровища музеев России», которая стала продолжением одноименной выставки, прошедшей в прошлом году в Москве в «Манеже». Экспозиция готовилась долго и основательно: искусствоведы и историки во главе с директором Третьяковки Зельфирой Трегуловой отбирали лучшие произведения. Оказалось, что в регионах России множество прекрасных картин. Шедевры, многие из которых ранее не покидали областных музеев, стали основой выставки.

С 12 июня в Калининградском музее изобразительных искусств представят полотна кисти Тропинина, Шишкина, Куинджи, Крамского, Серова, Репина, Кустодиева, Крымова, Грабаря, Пименова и других мастеров-представителей золотого фонда русской живописи. Всего – около 50 произведений из 16 музеев России.

Одной из представленных работ будет "Русь" Бориса Лавренко.Фото: Предоставлено организаторами

Калининград на выставке представлен двумя произведениями: «Русь» Бориса Лавренко (музей изобразительных искусств) и «Письмо с фронта» Александра Лактионова (историко-художественный музей).

- Только в Калининграде представим работы Рокотова, Боровиковского, Гончаровой из фонда Третьяковской галереи, - говорят организаторы. - Хронологически выставка охватывает период с конца 17 до середины 20 века. На выставке представлены все жанры живописи: портрет (дворянский, купеческий), пейзаж, исторические полотна и жанровые сцены.

После Калининграда полотна продолжат тур по стране, их в течение полугода покажут в восьми городах России. Выставка создана она была в рамках национального проекта «Культура». Посетить экспозицию «Сокровища музеев России» можно будет с 12 июня по 28 июля совершенно бесплатно.