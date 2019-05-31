Зверское избиение возле бара "Штоф": «Самое главное, чтобы Сережа выжил!»

История зверского избиения 35-летнего Сергея Шуркова у бара-магазина "Штоф" ночью 25 мая потрясла калининградцев. Трудно смотреть без содрогания на кадры, где здоровенный детина вначале с разбега бьет парня кулаком в лицо, а затем начинает прыгать по его голове. По земле разливается лужа крови. Последние два удара садист наносит ногой в лицо и уходит. Полицейские дали ориентировку преступника, объявили в розыск. 27 мая он был задержан в компьютерном зале на Московском проспекте. Дал показания, говорит, что был сильно пьян…

А Сергей Шурков, получивший очень серьезные травмы, находится в коме. Молодой мужчина лежит в реанимации областной клинической больницы. Врачи борются за его жизнь.

- Самое главное, чтобы Сережа выжил, - говорит отец Сережи Владимир Шурков. - Пока в коме. Руки, ноги двигаются, но в сознание не приходит. Ему сделали операцию по трепанации черепа. По ведению уголовного дела мне пока ничего неизвестно, сейчас в процесс вступает наш адвокат, подписали договор об оказании юридической помощи. Могу сказать одно, мой сын абсолютно неконфликтный человек, наоборот открытый, компанейский парень, хороший друг. Очень доверчивый, душа нараспашку, верит людям, не способен на какие-то провокационные действия, поверьте. А тут наткнулся на отморозков. И вот так закончилась словесная перепалка… Это же обыкновенный садизм. Я был в шоке, когда увидел это видео с места избиения, очень тяжело. Преступник просто убивал сына со звериной жестокостью. Откуда берутся на земле нелюди?!

По словам мамы Сергея Шуркова, в тот черный день ее сын вышел из дома в 10 часов вечера, сказал на прощанье: «Я скоро. Пойду пивка куплю и вернусь». Как он оказался в районе бара "Штоф" и торгового центра «Октябрьский», пока неизвестно. Женщина от произошедшего кошмара в шоке, жизнь единственного любимого сына в одно мгновенье оказалась на волоске.

- Вообще сын крепкие спиртные напитки вообще не принимает, а с пивом – это баловство, - продолжает отец. - Он обычный парень, без вредных привычек. Вырос крепким мужчиной, занимался спортом, качался, был в хорошей физической форме. С детства увлекался техникой, в меня пошел – я по профессии механик. Любил возиться с мотоциклами, ремонтировать, технарь. Работал в сервисном центре «Ямаха» на улице Ялтинской. А мотоспорт был для него настоящей страстью. С первой женой я развелся, когда сын учился в школе. Сережа остался с мамой. Потом более 13 лет я жил в Волгограде, но мы всегда были на связи, знал, чем дышит мой сын, какие у него интересы и мечты. 6 лет назад вернулся в Калининград. С Сергеем часто виделись. Жаль, что он со своей девушкой расстался, я так мечтал стать дедом! Говорил ему, женись сынок, а он отшучивался.

Владимир Шурков, убит горем, но верит, что его сын будет жить:

- Теперь хочу одного, добиться справедливости, наказания изувера. Ведь это не просто нанесение тяжкого вреда здоровью, это гораздо хуже. Те, кто видел это кошмарное видео с камер наблюдения, говорят однозначно, жалко, что у нас убрали расстрельную статью. Я всеми силами буду помогать сыну и его маме. Главное, чтобы Сережа выбрался!

P.S.

Семье Владимира Шуркова требуется помощь для ухода за сыном. Желающие ее оказать связаться с Владимиром через его страницу в соцсети "ВКонтакте".

ЗВОНОК В ПОЛИЦИЮ

Светлана ПОСТАВНИЧАЯ, руководитель УМВД по Калининградской области:

- В отношении Евгения К. возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека". В зависимости от состояния пострадавшего обвинение может быть переквалифицировано. Мужчина приехал в Калининград из города Троицк Челябинской области в ноябре 2018 года. Он не зарегистрирован на территории региона. Ранее был осужден за жестокое избиение человека с применением оружия и семь лет просидел в тюрьме. Полиция устанавливает причастность подозреваемого к другим преступлениям, совершенным на территории Калининградской области.