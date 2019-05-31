За долги из Калининградской области не выпустили почти 6 тысяч алиментщиков

Мужчин в 4 раза больше

– Валериан Валериевич, как идет работа с алиментщикам в этом году?

- Исполнительные производства по алиментным обязательствам с каждым годом сокращаются, что говорит о положительной динамике работы судебных приставов региона.

У нас находилось 9 тысяч 801 исполнительное производство, окончено и прекращено 1 тысяча 486, фактическим исполнением - 251. Должники добровольно исполнили обязательства по 226 исполнительным производствам. По взысканию алиментов на исполнении находилось 609 розыскных дел, из них был разыскан 151 должник. К административной ответственности в этом году уже привлечено 353 человека, к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей - 136 должников.

- Каков среднестатистический портрет алиментщика в нашем регионе?

- Впервые такой «портрет» мы составили в 2018 году. Оказалось, что это мужчина, ему от 30 до 42 лет. Причем должников-мужчин в этом возрасте оказалось почти в 4 раза больше, чем женщин. Также в этом году впервые составим алиментную карту региона. И портрет должника, и алиментную карту опубликуем на нашем официальном сайте, а также доведем до представителей СМИ.

Ограничение в правах

- Алиметщикам запрещают выезд и страны. Насколько эта мера действенна?

- Действенна, да еще как! С начала года в рамках исполнительных производств по взысканию алиментов временное ограничение выезда за пределы России применено в отношении уже к 5 тысячам 921 должнику. Как только задолженность по алиментам превысила 10 тысяч рублей, судебный пристав вправе вынести постановление об ограничении права выезда из страны. При полном погашении задолженности ограничение на выезд будет снято, но срок исполнения сотрудниками Пограничной службы ФСБ РФ соответствующего постановления судебного пристава-исполнителя составляет до 10 суток. Принятые нами меры по ограничению права на выезд за пределы РФ действуют на всех пунктах пограничного контроля России - от Калининграда до Владивостока. Срок действия ограничения составляет 6 месяцев, и если за это время долг не будет погашен, то по окончанию срока действия ограничения судебный пристав-исполнитель вынесет очередное постановление.

- Такая мера, как ограничение должников в праве пользования транспортными средствами, находит применение?

- Да, такую меру мы активно применяем и к алиментщикам с 15 января 2016 года. Это распространяется на автомобили, самолеты-вертолеты, суда морского, внутреннего водного транспорта, мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы, трициклы и квадрициклы, самоходные машины. Кроме того, временное ограничение применяется в случае неисполнения требований исполнительного документа о взыскании административного штрафа. Постановление об ограничении водительских прав вручается должнику лично. При этом законом предусмотрены случаи, при которых временное ограничение специального права должника не может применяться.

- В этом году были нестандартные случаи с должниками?

- В марте Балтийске новая супруга заставила мужа-алиментщика оплатить задолженность в полном объеме. 23-летний мужчина сначала платил алименты на ребенка от первого брака по решению суда, а потом перестал, хотя жене говорил, что платит. Долг составил порядка 50 тысяч рублей. Мужчина встреч с приставами избегал и от явки на прием уклонялся. Жена была очень удивлена визиту судебных приставов. Они передали требование о явке мужа на прием. После жена устроила мужу скандал, он сразу он пришел в отдел и оплатил долг.

- А арестовать за долги реально могут?

- В качестве наказания неплательщику алиментов могут назначить административный арест на срок от 10 до 15 суток. Есть и уголовная ответственность по статье 157 УК РФ, должник может быть наказан исправительными работами на срок до одного года, либо принудительным работам на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

- У нас немало моряков и рыбаков, которые ходят в рейсы за границу, не все платят алименты детям. Как взыскать долги по алиментам?

- Мы разработали схему, по которой моряки, уклоняющиеся от уплаты алиментов в полном объеме, не смогут пойти в загранплавание до тех пор, пока не начнут выплачивать алименты своим детям. Теперь при выезде за пределы РФ неплательщику закроют «дорогу» в море. Среди исполнительных производств «морские дела» составляют около 30 процентов.

Управа на коллекторов

- В рекламе юридических услуг одни обещают помочь избавиться от долгов, другие - найти должника, в том числе и алиментщика, и взыскать с него долг. Стоит ли доверять?

- С 1 января 2017 года в отношении коллекторских агентств изменилось законодательство. Так, полномочия по ведению госреестра и контролю (надзору) за деятельностью юрлиц, осуществляющих функции по возврату просроченных задолженностей, возложены на Федеральную службу судебных приставов. Поэтому верить нужно в первую очередь судебным приставам. Мы официально заявляем, что на сегодня в Управлении ФССП России по Калининградской области свидетельства о включении в госреестр не получила ни одна организация, которая бы имела право заниматься возвратом просроченной задолженности. Все организации, занимающиеся коллекторской деятельностью на территории Калининградской области, являются представительствами или филиалами и имеют регистрацию в других регионах России. Но стоит ли с такими компаниями общаться или нет, решать только вам.

Проверить, находится ли данное агентство в госреестре ФССП России можно на официальном сайте www.fssprus.ru. Если коллектор продолжает настойчиво звонить, портить ваше имущество, распространять о вас порочащие сведения или угрожать вашей жизни или здоровью, об этих случаях необходимо сообщить в полицию и в наше Управление по адресу: Калининград, проспект Мира 5/7, кабинет 132. Коллекторские организации, действующие незаконно, будут привлекаться к ответственности. И уже такие случаи у нас уже есть. Мы проводим проверки коллекторских организаций. За нарушение закона две организации привлечены к административной ответственности.

В отпуск - без долгов

- Впереди лето, калининградцы планируют провести отпуска за рубежом. Как узнать, есть ли у тебя долги?

- Для этого можно не выходить из дома. Необходимо только иметь компьютер или мобильный телефон с выходом в Интернет, чтобы попасть на наш официальный сайт, где узнать информацию о должниках как физических, так и юридических лицах. Информацию о ходе исполнительного производства можно получить на Едином портале госуслуг. Задолженность вы можете оплатить на сайте через платежные системы. Также Службой разработано мобильное приложение «ФССП», с помощью которого также можно получить доступ к банку данных, что позволит своевременно и оперативно погашать задолженность.

ДОБРОЕ ДЕЛО

«Судебные приставы – детям»

- Сотрудники службы регулярно участвуют в акции «Судебные приставы – детям». В этом году она тоже состоится?

- Да, сотрудники службы будут сдавать кровь для детей в отделении переливания крови центральной больницы. Вместе с Уполномоченным по правам ребенка проведем прием граждан. Уверяю, что ни один звонок не останется без внимания. Планируем, провести встречи должников по алиментным обязательствам с представителями религиозных конфессий. Мы уже собрали книги, игрушки и вещи для малоимущих семей, их передадим в храм Покрова Пресвятой Богородицы в Калининграде. Встретимся с детьми в детских садах, школах, детских домах. Проведем для детворы экскурсии в отделах судебных и уроки мужества с нашими ветеранами.