Дом лесных друзей в Отрадном: «Если принесут косулю без ноги – будем выхаживать»

Небольшой зоопарк в Парке янтарного периода в Светлогорске называется Дом лесных друзей. Животных здесь разрешено кормить только специальным кормом. Можно погладить ламу или козу через загородку. На этом контакты с обитателями Дома, кроме кошек, и его посетителями заканчиваются. Это место любят взрослые и дети, но недавно в зоопарк нагрянула проверка надзорных органов.

- Причиной стало обращение одной из туристок, - рассказывает последние новости представитель "Парка Янтарного периода" Сергей Луговой. - Женщина приехала из Москвы и ей показалось, что у нас «неудовлетворительные» условия для содержания животных, в частности лисы, енотовидной собаки, которые сидят в клетке. Дама написала гневные письма во все инстанции. Жалоба поступила даже в Роспотребнадзор, откуда ее переадресовали в Россельхознадзор. Приезжала комиссия. У нас проверили документы. Согласились с доводами наших юристов, что лиса и енотовидная собака не являются дикими зверями, что это сельскохозяйственные животные, категория – пушной зверь. Они содержатся у нас в хороших условиях, потому что на одну лису в зверосовхозе полагается клетка площадью 60 см на 120 см, в которой зверь живет до убоя. У нас в разы свободнее, претензий нет.

Задача сотрудников зоопарка - выходить диких животных, которых сюда постоянно подбрасывают, и, если это возможно, выпустить на свободу. За два года четырех лисят вылечили, адаптировали и рыжие гости ушли в лес. Девять енотовидных собак отправились после передержки на Куршскую косу, поближе к границе, где их не будут доставать охотники. Но есть звери, которым неволя дороже свободы, они не смогут жить в природных условиях.

В парке живут четыре барана, швейцарские овчарки, лама, козы, хорьки, шиншиллы, декоративные куры, утки. В одной из клеток выглядывает из домика лисья морда. Это милашка Ганс, скоро его переселят в новый вольер.

- Ганс попал он к нам, когда ему было 4 месяца. Его совсем маленьким подобрали у дороги. Он был серьезно болен и без сознания. Видимо, лисицу сбила машина, а лисенок остался без матери, -рассказывает Хозяйка зоопарка Елена Лаврина. - Ганс совсем ручной. В природу его выпустить нельзя – стопроцентная гибель. Он три раза уходил в лес и всегда возвращался назад. В последний раз пришел буквально через пятнадцать минут - так привык к людям. Ганс дружит с моей собакой – ягтерьером Дарой, причем эта порода выведена для охоты на лис!

Енотовидную собаку по кличке Клара в парк взяли с потравки - на ней охотники тренировали собак.Фото: Предоставлено организаторами

Енотовидную собаку по кличке Клара в парк взяли с потравки - на ней охотники тренировали собак. Клару выкупили и долго лечили. Сейчас она пришла в себя.

- К нам много попадает таких животных. Зимой принесли целую коробку чуть живых кошек, они неделю провели возле умершей хозяйки. Прививки сделали, выходили - вспоминает Елена. - К сожалению, у нас в регионе нет предприятия, которое бы занималось содержанием диких животных, тех, кого, например, сбила машина, кому нужна помощь человека. Вот и несут в зоопарк или частные приюты покалеченных или надоевших человеку птиц и зверушек. Если принесут нам косулю без ноги – будем выхаживать. Принесут хищную птицу, вылечим. Вот вчера щенка подбросили.

В одном из вольеров сидит веселая говорящая галка. Галка подранок, ее привезли из Калининграда, где птенца-слетка задрали кошки.

- Желторотик был без хвоста, почти без перьев, поломанные крылья. Галка выжила, выросла, но летать не может. Ну что было делать?! Вот и сидит в клетке, с людьми общается, начала говорить! Очень интересно воспроизводит звуки, а хохочет, как ребенок, - знакомит нас с болтливой птицей Елена.

Вскоре посетители зоопарка увидят крошку-енота. Он еще совсем мал, поэтому его не дают на показ публике. Малыша привезли из питомника в Калуге.