Фасовка мороженого и реставрация книг: на какую работу могут рассчитывать подростки в Калининграде

На недавнем совещании в мэрии председатель комитета по социальной политике Анна Апполонова рассказала о трудовой занятости подростков Калининграда этим летом. По ее словам, на кампанию из бюджета выделено 2 миллиона 98 тысяч рублей.

- Работа (по созданию рабочих мест для подростков. – Ред.) проводится совместно с областным Центром занятости населения, - сообщила руководитель . - Созданы рабочие места в девяти подведомственных муниципальных учреждениях города. Это «Молодежный центр», музей «Фридландские ворота», «Центральная библиотечная система», лицей № 17, школы №№ № 2, 11, 28, 29, гимназия № 40. С мая по сентябрь планируется трудоустроить 395 ребят, в том числе 35 человек состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

По планам мэрии, ребята будут заниматься благоустройством и уборкой территорий города, организовывать спортивно-оздоровительные мероприятия на спортивных площадках, оказывать помощь престарелым и инвалидам, участвовать в организации и проведении городских культурно-массовых, досуговых мероприятий, работать вожатыми в летних оздоровительных лагерях, помощниками библиотекарей.

Не больше 5 часов

В «Молодежном центре» «Комсомолке» сообщили, что в настоящее время зарегистрировано 192 подростка, желающих поработать на летних каникулах. Здесь предоставляют возможность поработать вожатыми, помощниками воспитателей на спортивных, пришкольных площадках. В настоящий момент вакансий нет. Но! Заявки принимаются, потому что бывают отказы. Получить всю информацию можно по номеру 95-63-22.

В музее «Фридландские ворота» заверили, что на июнь двух подростков уже приняли. По вопросам трудоустройства в июле и в августе звоните в музей по телефону: 311-552.

В Центральной библиотечной системе Калининграда рассказали, что на июнь оплачиваемых 10 рабочих мест укомплектованы, на июль – одно рабочее место под вопросом, на август – 3 свободных рабочих места есть. От юных помощников ждут активного участия в подготовке мероприятий, которые проводятся в библиотеках, возможны задания по реставрации и сортировке книг. Работать придется не больше 2 часов в день. Зарплата – ориентировочно 5 тысяч рублей. Звонить в отдел кадров центральной библиотечной системы: 98-10-14.

Калининградский филиал «Почты России» приглашает молодежь от 14 лет на время летних каникул на работу в отделениях почтовой связи региона. Школьникам и студентам предлагаются вакансии операторов и почтальонов. В обязанности операторов входит сортировка корреспонденции, регистрация извещений, работа с входящей корреспонденцией и подписными изданиями. Работа почтальона, в свою очередь, включает в себя доставку до адресатов внутренних и международных почтовых отправлений, а также газет и журналов. Отдел по подбору персонала компании: 93 71 39.

Компания «Молоко» готова предложить работу подросткам в возрасте 14-17 лет: фасовка мороженого, масла, сыра. Зарплата – ориентировочно 5 тысяч рублей в месяц: зависит от выработанных часов (по закону, подростки не должны работать больше 5 часов в день). Телефон отдела кадров компании: 650-560.

ВАЖНО! Родители и дети часто спрашивают, какие документы нужно собирать для трудоустройства. Лучше всего выяснять в отделах кадров предприятий и центров, по указанным номерам телефонов. Поскольку помимо общих требований (паспорт, разрешение родителей, разрешение органов опеки), есть еще и нюансы.

«За три месяца – 400 резюме»

- Самыми активными в публикации вакансий в Калининградской области стали компании из отраслей розничной торговли и логистики, - прокомментировала Ирина Жильникова, руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу. - Большинство предложений о работе, подходящих, в том числе, и для несовершеннолетних, относилось к профобласти «Начало карьеры, студенты» (60%), сферам «Управление персоналом» и «Рабочий персонал». Калининградские компании чаще готовы рассматривать подростков в качестве работников на позициях стажеров (разные отделы), ассистентов, практикантов, обработчиков янтаря, вечерних агентов, SEO-специалистов, SMM-менеджеров и почтальонов.

За последние три месяца на hh.ru почти 400 резюме было размещено калининградскими подростками в возрасте от 14 до 17 лет. Большая часть из них принадлежит 17-летним (34%) и 16-летним ребятам (30%). В 15% резюме указан возраст 15 лет, в 21% – 14 лет. В основном юные работники открывают резюме в профобласти «Начало карьеры, студенты» (87%), интересуются сферой продаж (3%), индустрией гостеприимства (туризм, гостиницы, рестораны) и административными позициями (по 2% резюме в каждой из профобластей).

Если говорить о средних ожиданиях по заработной плате, указанных в резюме, то 7% ребят рассчитывают на оплату труда от 20 до 30 тысяч рублей, 16% отметили уровень желаемого дохода от 15 до 20 тысяч, а размер ожидаемой зарплаты в 30% резюме не превышает 15 тысяч рублей.

Несмотря на юный возраст, несовершеннолетние калининградцы уже указывают в резюме ключевые навыки, в числе самых популярных – грамотная речь, креативность, пользование ПК и навыки межличностного общения.