Участник радиомарафона "Страна других. Дети" Глеб Хабаров: «Вопрос про рогатку для мэра я придумал во время эфира»

Вчера радио «Комсомольская правда Калининград» совместно с порталом «Клопс.ру», газетой «Комсомольская правда» и сайтом www.kp.ru провели второй радиомарафон с участниками проекта «Страна других. Дети», посвященный Международному дню защиты детей и началу лета.

Дети с ограниченными возможностями здоровья, подопечные различных благотворительных центров и фондов - Алина Чеменцова, Мелана Гаптулина, Михаил Савеня, Тимофей Садков, Глеб Хабаров, Евгений Рожков, Дарья Дерезюк, Мария Турапина, Настя Орлова, Кирилл Новоселов - выступили в роли радиоведущих. А приглашенные гости: руководитель благотворительного центра «Верю в чудо» София Лагутинская, художественный руководитель Калининградского областного симфонического оркестра Аркадий Фельдман, мэр Калининграда Алексей Силанов, мэр Янтарного Алексей Заливатский, психолог Анна Храмова, и.о. главного врача ортопедического санатория «Пионерский» Иван Марчук, директор гимназии № 32 Калининграда Виктория Белякова, актер театра «Третий этаж» Юрий Козуб, руководитель отдела развития футбольного клуба «Балтика» Евгений Рожков и сооснователь компании «1С-Битрикс» Сергей Рыжиков. В студии с участниками работала автор проекта «Страна других. Дети» Елена Волова. А партнером радиомарафона выступила торговая марка «ФрутоНяня» компании АО «Прогресс».

«Комсомолка» рассказывает о ярких моментах этого события.

Второй раз подряд мы провели радиомарафон в рамках проекта "Страна других. Дети".Фото: Александр Подгорчук

«Вы не устали от своей работы?»

Десятилетний Глеб Хабаров - подопечный фонда «Милосердие». У мальчика ДЦП. Болезнь совершенно не мешает ему любить читать, общаться, учиться. А мечтает Глеб, в частности, провести интернет в те страны, где его нет. Также он мечтает стать путешественником, чтобы отправиться в Африку. И понаблюдать там за животными, которых не увидишь в зоопарке. О выборе профессии он спросил своего собеседника – мэра Калининграда Алексея Силанова.

- Вы боитесь будущего? – спросил Глеб Алексея Силанова во время эфира.

- Нет, не боюсь, - решительно ответил мэр. - Будущего должны бояться неуверенные в себе люди.

- Хотели бы вы всю оставшуюся жизнь провести мэром? – этот вопрос Глеба Алексея Силанова очень рассмешил.

- Думаю, будет активное обсуждение этого вопроса! – предрек Алексей Силанов. - Мне доверяют – я работаю. Рядом со мной много помощников, кому я очень доверяю… Когда рядом надежные люди, проще работать. Хотя большая ответственность. Город большой, а городское хозяйство - дело хлопотное. Но мне это дело нравится!

Глеб спрашивал у мэра о детских мечтах, о том, мог бы Алексей Силанов работать строителем, не устал ли он от своей работы, как вдруг…

- Вы рогатку в руки брали? – спросил Глеб своего гостя.

- Вы дрались, когда мальчиком были? – поддержала Глеба Елена Волова. – В это трудно поверить!

- Да! А как же! – сказал мэр. – Когда отстаивали независимость!

Мэр Алексей Силанов признался, что в школе ему очень нравились занятия русским языком и литературой. Глебу он подарил книги о Гарре Потере и баскетбольный мяч.

Мама Глеба – Алиса Хабарова, наблюдавшая за эфиром, призналась, что вопрос про рогатку – импровизация.

- Глеб, правда, что вопрос про рогатку ты придумал во время эфира? – уточнили мы у юного радиоведущего.

- Да! – подтвердил мамины слова Глеб и признался, что у него был только самодельный лук, а вот рогатки – никогда.

Ценная поддержка папы

Еще одна радиоведущая – 14-летняя Мария Турапина. ДЦП. Только что окончила 6 класс, она отлично учится, купается в Балтийском море с весны и до поздней осени, любит петь. На интервью пригласила и.о. главного врача ортопедического санатория «Пионерский» Ивана Марчука.

- Вы всегда хотели быть врачом? – это первое, о чем спросила Маша Ивана Александровича.

- В шестом классе у меня была операция – аппендицит. И во время операции мне было так больно! Примерно с 7-го класса я решил, что буду врачом-анестезиологом, чтобы обезболить любую операцию именно у детей. Таким врачом я и стал.

Отвечая на вопросы Марии Турапиной, Иван Марчук признался , что сейчас на территории санатория освобождаются и приводятся в порядок веранды, где в летнее время дети смогут проводить время и дышать морским воздухом. Кроме этого, руководитель заявил о запуске программы ботулинотерапии в рамках обязательного медицинского страхования для детей со спастикой, проживающих в Калининградской области. Также Ивану Марчуку понравилась идея Маши – установить на территории санатория информационные щиты.

Иван Марчук после эфира признался, что тронут не только самой Машей Турапиной, но еще и тем, как поддерживают ее родители.

- Я потрясен поддержкой именно отца! – сказал Иван Марчук. - Это такая редкость, это очень ценно…

Второй раз подряд мы провели радиомарафон в рамках проекта "Страна других. Дети".Фото: Александр Подгорчук

Что узнали, благодаря пытливым ведущим?

- Директор гимназии № 32 Калининграда Виктория Белякова в детстве мечтала стать врачом, а, оказавшись впервые на операции, упала в обморок. Виктория прекрасно ориентируется в рок-группах и обожает желтые игольчатые астры. Они напоминают ей солнце.

- Аркадий Фельдман признался, что, если бы не музыка, он бы связал свою деятельность с автомобилями или строительством. В 11 лет он самостоятельно пошел и записался в музыкальную школу – так хотел научиться играть на баяне.

- Алексей Заливатский рассказал, что есть идея создать на базе старинного трамвая 3D маршрут по Кёнигсбергу, советскому Калининграду. Так же мэр напомнил, что пляжи в Янтарном оборудованы для отдыха взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья по европейскому стандарту.

- Сергей Рыжиков рассказал, что пришел однажды к доктору с жалобами на боли в спине. Когда врач узнал, что Сергей – программист, подтолкнул его к изобретению вертикального рабочего стола.

- София Лагутинская в детстве хотела стать кондуктором. Потому что ей была не понятно, зачем кондуктор заставляли детей и инвалидом показывать справки. Кроме того, София Лагутинская подтвердила, что подписаны документы на выделение земли для строительства паллиативного центра для детей в Калининградской области, что они приступают к проектированию и строительству.

ВАЖНО!

Посмотреть и послушать радиомарафон «Страна других. Дети» можно ЗДЕСЬ.