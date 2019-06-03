Прокаженные XXI века: почему больные ВИЧ предпочитают смерть лечению

Каждую неделю в Калининградской области умирает 5-7 человек с ВИЧ-инфекцией, а еще 10-12 человек узнают, что заражены. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал руководитель Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Николай Черкес.

Не лечиться - это моё право! Что говорят узнавшие о вич-диагнозе 00:00 00:00

С начала 2019 года проверки выявили 173 ВИЧ-положительных калининградца. Людей с иммунодефицитом в области больше шести тысяч, и 867 человек из этого числа отказались становиться на диспансерный учет (то есть они не будут получать лечения и смогут заражать других). Еще не менее тысячи человек в нашем регионе живут с ВИЧ, не зная об этом — считают эксперты. Самые высокие показатели у людей старшего поколения (среди тех, кому за 50).

- Эти люди не используют средства защиты (а основной путь передачи — половой), и не хотят лечиться, - рассказывает Николай Черкес. - Говорят: «А чего уже, жизнь прожита». В Европе - наоборот, уже почти не встретишь случаев заражений половым путем, так как все используют презервативы. А у нас одни считают, что презерватив причиняет неудобства, а другие вообще не верят, что ВИЧ-инфекция существует!

65 процентов состоящих на учете в центре калининградцев получают терапию, из них в прошлом году от СПИДа умерло только 12 человек. До прошлого года терапию назначали, когда показатели иммунитета пациента опускались ниже 350 клеток в микролитре, но сейчас ее рекомендуют всем, кто стоит на учете, вне зависимости от состояния иммунитета.

- Да, можно чувствовать себя здоровым лет пять, но вирус медленно уничтожает иммунную систему. Человек, не получающий терапию, может в среднем прожить лет десять, не больше, являясь при этом источником инфекции, - говорит руководитель Центра по профилактике и борьбе со СПИДом.

Калининградская область, которая несколько лет назад еще была среди лидеров по заболеваемости ВИЧ среди других регионов России, опустилась в этом «рейтинге» ниже 27 места. Однако остается важная проблема: дискриминация ВИЧ-инфицированных.

- Даже сейчас некоторые медицинские работники отказываются оперировать больного с ВИЧ. В наше-то время! - возмущается Черкес. - При соблюдении всех медицинских правил профессиональный риск практически ничтожен. За все время эпидемии в РФ зарегистрировано только пять случаев профессионального инфицирования по всей стране. Хотя аварийных ситуаций (порезы, проколы — регистрируются десятками тысяч). Особенность вируса ВИЧ - он не нападает, его надо пригласить, как это происходит при незащищенном сексе или с инъекциями наркотиков, когда вирус попадает в кровь и не имеет выхода.

Полный эфир про ВИЧ в Калининграде слушайте ЗДЕСЬ.