Советский канат вместо немецкого рельса

Сегодня кажется, что канатная дорога была здесь «всегда». Возможно, дело тут еще в том, что появилась она не совсем на пустом месте, в каком-то смысле приняв эстафету у своего предшественника – фуникулера. К слову, «канатку» часто и называют фуникулером. Хотя это отнюдь не синонимы.

В отличие от канатной дороги на фуникулере вместо подвесных кабин – вагоны, которые вверх-вниз едут по рельсам, проложенным по земле. Именно такую железную дорогу на пляж и построили в этом городе-курорте, когда он еще назывался Раушеном. А находился фуникулер в том месте, где позже был сооружен лифт.

Немецкое сооружение исчезло не сразу, успев повозить и советских отдыхающих. Вот как вспоминает о фуникулере старожил Светлогорска Лариса Новикова:

– Цена за проезд там была смешная, что-то вроде 15 копеек. Дети любили на нем кататься, даже если не надо было на пляж. Кассир нас знала, и по одному билету мы умудрялись прокатиться несколько раз. Это было здорово!

Сюрприз к открытию сезона

Однако ничто не вечно – мало-помалу фуникулер приходил в негодность. И к началу 60-х уже не работал. Какое-то время о нем напоминали ржавые рельсы. А затем и их убрали.

И все-таки спустя годы хорошее дело реанимировали. Только вместо ползущих по склону вагончиков фуникулера над обрывистым берегом закачались в воздухе кабины канатной дороги. Запустили ее 2 июня 1984-го, приурочив это к празднику песни – так раньше в Светлогорске открывался курортный сезон. В 1984-м он проходил уже в 20-й раз. А среди участников кроме хозяев были песенные коллективы со всей Прибалтики, из Белоруссии, Северо-Запада России.

Появление «канатки» стало большим событием. Так что поначалу народ массово катался на ней туда-сюда, забыв о пляже. «Приятным сюрпризом стала канатная дорога, которая кратчайшим путем доставит от станции на берег моря, – нахваливала калининградская пресса новый вид общественного транспорта. – Друг за другом движутся, словно плывут, разноцветные кабины – прекрасный вид открывается с высоты!»

1954 год. Немецкий фуникулер еще работает.Фото: Архив автора

Зависшая «канатка»

Но шли годы, и в упадок постепенно пришла теперь уже сменщица фуникулера. Ее латали то тут, то там. Однако морально устаревшему сооружению требовалась реконструкция, а не локальные ремонты. Наконец власти изыскали на это средства, и начались работы.

В январе 2014-го тогдашний губернатор Николай Цуканов проинспектировал работы на канатной дороге. Его заверили, что к концу марта она вернется в строй. На что Цуканов смущенно улыбнулся: мол, в марте у меня день рождения – хотелось бы прокатиться здесь именно в этот день…

– Значит, запустим ее 22 марта, – пообещали ему.

Но потом в процесс реконструкции неожиданно вмешался украинский кризис. Дело в том, что поставщиком был Харьковский завод подъемно-транспортного оборудования. В свете происходящих весной 2014-го на Украине событий на объекте все замерло. Стало неясно, когда поставщик выполнит свои обязательства. И выполнит ли вообще. Как заявил все тот же губернатор, «такого форс-мажора, конечно, никто не ожидал».

Голых не повезут!

Впрочем, в середине мая харьковские специалисты все-таки приехали. И 6 июня 2014-го модернизированная трасса заработала. Среди первых пассажиров был и Цуканов, который назвал канатную дорогу символом Светлогорска.

Несмотря на форс-мажор и спешку, сделано все было на совесть. Так что сегодня, пять лет спустя, «канатка» выглядит как новая. Хоть ей уже и 35.

Кстати, к юбилею она получила подарок от правительства области – правила пользования ею. В 8-страничном документе, утвержденном постановлением главы региона, пожалуй, самое ценное для потребителя – режим работы. Итак, с 1 декабря по 14 февраля подвесная дорога вообще не должна работать. С 15 февраля по 30 апреля и с 15 октября по 30 ноября время работы – с 10 до 18 часов, понедельник и вторник – выходные. С 1 мая по 14 октября – с 9.00 до 21.00 без выходных.

Думается, есть смысл ознакомиться и с пространным перечнем запретов. Так, пассажирам запрещается «находиться в подвижном составе и на объектах инфраструктуры канатной дороги без обуви и (или) без одежды». Пьяных, как и голых, тоже не повезут. Есть там и такие «нельзя»: запрещено попрошайничать и разводить костры. В общем, теперь лучше не появляться там с протянутой рукой. Ну и шашлык в кабине больше уже не пожарить…