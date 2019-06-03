2019-06-03T18:10:05+03:00
Звезды

Гитарист легендарной группы «Кино» сыграл песню для юного музыканта из Калининграда

После концерта 12-летний школьник Даниил Пеньков попал за кулисы, где встретился с музыкантом Юрием Каспаряном
Александр КАТЕРУША
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- Я немножко по-другому играю. Давай, покажу, - сказал музыкант. Мальчик протянул ему гитару.- Я немножко по-другому играю. Давай, покажу, - сказал музыкант. Мальчик протянул ему гитару.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Светлогорске отгремел концерт «Симфонического КИНО» - на сцене «Янтарь холла» выступил гитарист легендарного коллектива и друг Цоя Юрий Каспарян. Музыка «Кино» прозвучала в исполнении Калининградского симфонического оркестра. А за видео-арт отвечал сын рок-звезды Александр Цой.

Гости вечера услышали в оркестровке главные хиты группы, такие как «Кукушка», «Перемен», «Песня без слов», «Кончится лето», «Алюминиевые огурцы», «Мама мы все тяжело больны» и другие.

Аплодисменты, цветы, выход на бис, снова овации. Поклонники осталась довольны и долго не хотели отпускать музыкантов.

Уже после шоу один из зрителей – 12-летний школьник из Калининграда Даниил Пеньков с мамой Анастасией – попал за кулисы, где встретился с гитаристом «Кино» Юрием Каспаряном. Рок-музыкант даже не успел переодеться, так и оставался в сценическом фраке.

Даниил держал в руках гитару, которую специально взял с собой. Он все время перебирал пальцами струны и сыграл для Каспаряна.

- Молодец. Но я немножко по-другому играю. Давай, покажу, - сказал музыкант. Мальчик протянул ему гитару.

Юрий Каспарян, бессменный гитарист «Кино», который играл с Цоем с начала 80-х годов, показал мальчишке как исполнять песню «Закрой за мной дверь».

В конце встречи Юрий поставил автограф на грифе гитары Даниила.

- Сбылась мечта. Нам невероятно повезло, - сказала «Комсомолке» мама мальчика. – Даниил уже два года занимается музыкой в доме творчества «Янтарь» в Балтрайоне. И дома репетирует. Почти все песни группы «Кино» он знает наизусть.

А чтобы автограф рок-легенды не стерся, Даня покрыл его лаком. Говорит, так он точно сохранится на долгие годы.

Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян после концерта в Светлогорске.Александр КАТЕРУША

ИСТОЧНИК KP.RU

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