В Светлогорске выставят на торги 20 гигантских самородков янтаря

В конце июня в Светлогорске пройдет ставший уже традиционным Форум янтарной отрасли. Накануне организаторы рассказали, что и кого ждать на этом масштабном мероприятии.

- Янтарный форум пройдет уже в четвертый раз, - сказал генеральный директор "Калининградского янтарного комбината" Михаил Зацепин. - Первый форум, напомню, состоялся в октябре 2016 года. Когда мы начинали, у нас была задача переместить центр обработки янтаря из Польши и Литвы в Калининградскую область. Форум - один из инструментов для этого.

В прошлом году "Янтарь холл", где были представлены экспозиции изделий из "солнечного камня" и состоялась деловая часть, посетили более тысячи человек. В этом году также ожидается ажиотаж. В Светлогорск приедут делегации из Польши, Литвы, Германии, Китая, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и некоторых других стран.

По словам Михаила Зацепина, главной темой нынешнего форума станет цифровизиция.

- В том числе она может помочь в борьбе с контрафактной продукцией. К сожалению, контрафакта продается очень много, - признался руководитель комбината. - Мне в Москве попадалась продукция с бирками "Калининградского янтарного комбината". Но это был не янтарь и сами изделия не из золота. Подделка. А цена была в 10 раз дороже, чем у нас, - специально для китайских туристов.

Как и в прошлом году, в рамках форума пройдет аукцион янтарных самородков - на торги будет выставлено 20 камней весом больше килограмма.

- Такие камни добываются вручную, в этом году, кстати, было найдено уже пять самородков, - сказал Зацепин. - Каждому самородку мы даем собственное имя. У нас есть камень "Парламентский", "Третьяк", названный так в честь выдающегося хоккеиста, "Балтиец" в честь годовщины образования Балтийского флота... А самый крупный самородок весом более 3 килограммов мы назвали "Губернаторский". Так получилось, что мы его нашли, когда на комбинат приезжал губернатор вместе с журналистом телеканала "России" Брилевым.

В аукционе будут разыграны самородки весом больше килограмма.Фото: Александр КАТЕРУША

Лидерами в обработке янтаря традиционно считаются Польша и Литва, но сейчас, в том числе и благодаря популяризации отрасли, вектор смещается на Калининград.

- Наши мастера ничем не хуже, - уверен Михаил Зацепин. - У нас делают шедевральные изделия! Во многих магазинах Европы можно встретить нашу продукцию. И это уже не бабушкины бусы, к которым мы привыкли.

Хотя, как призналась директор Музея янтаря Татьяна Суворова, проблемы есть: в Калининградской области катастрофически не хватает кадров для обработки "солнечного камня".

- Смена мастерам находится под большим вопросом. У нас в музее уже в восьмой раз проходит "Янтарная биеннале", и ни разу ни среди победителей, ни даже среди лауреатов не было мастеров из Калининградской области, - с грустью сказала Татьяна Суворова.

Михаил Зацепин возразил на это, что калининградцы занимаются янтарем лишь 70 лет, а поляки с литовцами - на протяжении столетий.

- Все равно мы их перегоним, - не сомневается гендиректор янтарного комбината.

А на закуску Михаил Зацепин рассказал журналистам о новой свадебной традиции, которая непременно должна прижиться на калининградской земле.

- Что сейчас происходит? Влюбленные берут китайские замки и вешают непонятно куда, - сказал гендиректор комбината. - Ради прочности семьи. Потом замки ржавеют, приходит дядя Ваня с пилой по металлу и всё - нет замка, брак распадается. Другое дело - два янтарных сердца, которые влюбленные дарят друг другу, два кусочка янтаря, пролежавшие 50 миллионов лет, наполненные солнцем и любовью... Это совсем другой брак получится.

- Не слишком ли дорого получится? - спросили журналисты. - Одно дело замок, другое янтарь...

- Не дороже, чем обручальные кольца. Зато как красиво!