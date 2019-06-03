Калининградцы получили двойные квитанции за вывоз мусора

Десятки тысяч собственников жилья и квартирантов в нашем регионе получили двойные квитанции с выставленными счетами за вывоз мусора. С начала года добросовестные граждане платили по тарифу 65 рублей 14 копеек с человека за вывоз бытовых отходов в казну регионального оператора, а тут пришла квитанция сразу за несколько месяцев от управляющих компаний за ту же уже оплаченную услугу.

– Разбираться с начислениями пошла в наш расчетно-кассовый центр в мэрии, - возмущается жительница Пионерского Екатерина. - Там сослались на то, что получили информацию от УК «Волшебный дом» 6 мая с данными по доначислениях за вывоз ТКО, в связи с изменениями параметров лицевых счетов, оттого и сумма в «жировках» резко увеличилась.

«Комсомолка» обратилась за разъяснениями к руководству оператора «Единая система обращения с отходами» («ЕСОО») по вопросу дублирующих платежных квитанций за услугу по обращению с ТКО.

- Ситуация сложилась по причине системного сбоя в программном комплексе. Сейчас мы приняли исчерпывающие меры по предотвращению возникновения подобной проблемы в будущем, - сообщил заместитель директора по сбытовой деятельности «ЕСОО» Дмитрий Дмитриченко.

По закону платить надо один раз за одну услугу и по месту фактического пребывания. Живете на даче летом, платите за мусор там, возвращаетесь в квартиру, платите соответственно. Напомним, в ходе «коммунального марафона», который проводила «Комсомолка» на этот вопрос заместитель директора предприятия «Единая система обращения с отходами» Алексей Копылов дал четкий ответ:

- По действующему законодательству и правилам предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ № 354, начисления производятся по количеству проживающих, а если информации о жильцах нет, то по количеству собственников. Если в квартире никто не прописан, тогда используется информация о количестве собственников. Однако у каждого потребителя есть возможность сделать перерасчет - доказать факт своего отсутствия в жилом помещении свыше 5 дней, и региональный оператор сделает перерасчет при предоставлении перечня документов. Перерасчет делается если вы находитесь в командировке, в отпуске, на обучении, на больничном, проходите срочную службу в армии, имеете прописку по другому адресу и т.д. Человек может лично прийти к нам в офис на прием или в офисы, которые действуют в ряде муниципалитетов. Всех призываю пользоваться нашим сайтом esoo39.ru, где есть форма обращения граждан, к заявлению требуется приложить отсканированные документы и передать через интернет. Информацию на вашем лицевом счете изменят, ответят на все поставленные вопросы.