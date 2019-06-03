«Она уже дороже манго!» Калининградцы возмущены ценами на появившуюся в продаже черешню

В минувшие выходные на улицах Калининграда впервые в этом году появились продавцы свежей черешни. Правда, несмотря на то, что эту ягоду горожане давно ждали в продаже, в очереди у прилавков никто не толпится. Оно и понятно - цена на черешню, стоившую в это же самое время в прошлом году 200-300 рублей за килограмм, откровенно раздражает. Сегодня же за нее просят 800, 900 и даже 1000 рублей.

В субботу я встретил уличного продавца черешни перед супермаркетом «Семья» на улице Невского. Женщина просила за килограмм 800 рублей. На вопрос, «откуда такой бешеный ценник», ответила уклончиво, мол, хозяин такую цену поставил, а она сама снизить ее не может.

На следующий день продавщица сидела на том же месте, но ценник на ягоду был уже заметно ниже – 500 рублей. «Не берет по 800 никто, хозяин пошел покупателю навстречу», - краснея, заявила женщина.

Замечу, что на Центральном рынке примерно та же ситуация. В выходные даже недозрелую черешню нельзя было купить дешевле 500 рублей. Средний же ценник был около 900.

В понедельник ситуация начала резко меняться. Разброс был уже от 450 до 1000 рублей.

- Слушайте, расскажите, с чего вы взяли, что ваша черешня должна стоить 900 рублей? Вот у ваших соседей то же самое по 500! – решаю "наехать" на одну из продавщиц.

- Вы брать-то будете? – исподлобья зыркает на меня женщина в переднике.

- Допустим, если докажете, что она стоит того.

- Наша слаще, более свежая. У них там вся ягода прокисшая еще со вчерашнего дня, - пытается она что-то придумать. - А вообще у меня не рекорд. Вот там в самом начале по 1200 продают.

Есть и те, кто продает килограмм ягод за тысячу рэ.Фото: Иван МАРКОВ

Вытаращив глаза от удивления, бегу в начало. Правда, там продавец уже немного опомнился и поменял ценник с 1200 на 1000.

- Вам кто тут фотографировать разрешил? – рявкает продавец.

- Расскажите лучше, почему так дорого? – парирую я.

- Я с хамами общаться не собираюсь! Сначала он фотографирует, а потом еще вопросы задает! Иди у других спрашивай! – все больше расходится он и поворачивается к коллегам. – Видели? Цена ему не нравится!

В то же самое время нахожу буквально в десяти метрах от рекордсмена цену на черешню в 500 рублей.

- У вас почему так дешево? Ваши коллеги вон вдвое дороже то же самое предлагают. Или не то же самое все-таки?

- Да мы все с одной базы берем, - раскрывает тайну продавец-южанин. – У меня остатки, поэтому быстро продать надо. Везем из Сербии и Македонии. В прошлом году много венгерской черешни везли, но в этом году ее не пропускают почему-то. Я, если честно, тоже не понимаю, почему так ценник скакнул. Я в начале июня прошлого года на том же месте стоял и по 250 рублей эту ягоду продавал. Сейчас же по 500 берут неохотно, а за 1000, наверное, только сумасшедшие!

К слову, негодование по поводу цен на ягоды дошло и до соцсетей. В воскресенье председатель калининградского союза фотохудожников Анна Карпенко написала в фейсбуке, что отказалась брать черешню по 650 рублей и сделала выбор в пользу более дешевой клубники.

- А что черешня-то нынче такая дорогая? Не то, чтоб я над ней дрожала одержимо, но раз в год можно галку в календарь поставить, - написала Карпенко. - Вчера она на Центральном рынке по 650 рэ была. Июнь же, не февраль на дворе. Не завезли, что ли? С клубникой притом все нормально, местной за 240 купила, прям с участка, я знаю, как она выглядит, у меня такая же была, пока не выкосили . А уж типа Греции завались, по 150-170 рублей кило.

В комментариях предположили, что беда с ценами на черешню сугубо региональная. К примеру, в Удмуртии, по словам очевидцев, она прямо сейчас стоит 290-360 рублей. А один из подписчиков Карпенко даже сообщил, что черешня стала дороже манго.