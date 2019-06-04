2019-06-04T11:17:05+03:00
Телевидение

В Калининграде отключили аналоговое телевидение

В понедельник состоялось историческое событие - наш регион официально перешел на «цифру»
Надежда Ржевская
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В настоящее время 11 передающих станций обеспечивают прием 20 бесплатных цифровых каналов.В настоящее время 11 передающих станций обеспечивают прием 20 бесплатных цифровых каналов.Фото: Александр Подгорчук
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В понедельник, 3 июня, ровно в 13:30 аналоговое телевидение отключил начальник передающего цеха Калининградского областного радиотелевизионного передающего центра Алексей Кузьмин. Для этого он просто нажал на кнопку на одном из многочисленных приборов, установленных на стойках в цехе. А наблюдать за этим секундным процессом можно было вчера в прямом эфире в специальном выпуске новостей ГТРК «Калининград».

- Смысл - это ликвидация цифрового неравенства, - объяснил суть отказа от аналогового вещания и переход на «цифру» в эфире министр цифровых технологий и связи Калининградской области Алексей Игнатенко. - Для того, чтобы каждый житель Российской Федерации смог получать картинку в отличном качестве. Для того, чтобы он мог слышать нормальный звук, получать удовольствие от просмотра, а не страдать, как было в некоторых уголках нашей страны до перехода на цифру, от некачественного изображения.

По оценке экспертов, проблем при отключении «аналога» в региона быть не должно. В Калининградской области 100-процентное покрытие цифровым сигналом. Как заверили региональные чиновники и инженеры КОРТПЦ, сейчас в любом поселении можно увидеть 20 телеканалов в цифровом формате в отличном качестве.

Напомним, Калининградская область одна из первых в России начал переходить на «цифру». С нуля построено 11 передающих станций. Впервые цифровой телевизионный сигнал появился в калининградском эфире почти 9 лет назад.

Если вас есть вопросы, технические сложности в переходе на «цифру», за помощью можно обращаться по телефону 8 (4012) 310-517.

ИСТОЧНИК KP.RU

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