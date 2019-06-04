Огненное шоу и вальс парусников: как прошла «Другая музейная ночь» на Куршской косе

Необыкновенный концерт

Гости стали прибывать к Визит-центру на Куршской косе задолго до начала концертной программы. Погода радовала: по-летнему тепло и солнечно. Детские лица светились счастьем в ожидании праздника, настроение приподнимала музыка.

Первыми перед зрителями на Богатырской заставе под открытым небом выступил образцовый фольклорный ансамбль «Заряна» детской музыкальной школы имени Глиэра. Затем Театр особенных детей "Рыбка" показал спектакль "Шершунчики" по мотивам сказки «Муха-Цокотуха» Корнея Чуковского. Над постановкой вместе с особенными детьми работал режиссер Эльмир Калимуллин.

Директор национального парка Анатолий Калина перед началом представления приветствовал многочисленных гостей:

- Все с праздником! Хочу поблагодарить организатора сегодняшней встречи и автора проекта «Страна других. Дети» Елену Волову. Спасибо, что вы к нам приехали!

Публика во время просмотра «Шершунчика» взрывалась аплодисментами. Затем дети с синдромом Дауна, они занимаются в студии инклюзивной хореографии "Солнечный зайчик", исполнили танец "Мечты о полёте". С ними работает талантливый педагог Яна Антипова.

- Музейная ночь посвящена Году театра. Мы решили соединить музей природы – Национальный парк с театром. В празднике участвуют 9 детских фондов и организаций, это 210 детей, а вместе с родителями – порядка 450 участников. Наша главная задача – решить проблему принятия особенных людей обществом. Поэтому и создаем такие площадки, где обычные здоровые дети общаются с особенными ребятишками. Нашу идею поддержал Анатолий Калина, пригласил к себе и сделал много интересного, красивого и вкусного для детей - рассказала автор проекта «Страна других. Дети» Елена Волова.

Далее выступил "Театр Карабасова" под руководством Сергея Куренкова. Артисты подготовили кукольный спектакль "Приключения Колобка на Куршской косе".

Награды участникам концерта вручал известный актер, наш земляк Евгений Воловенко (справа).Фото: Александр Подгорчук

Благодарные зрители

Награды участникам концерта вручал известный актер, наш земляк Евгений Воловенко, сыгравший главную роль в телесериале «По законам военного времени».

- Вы большие молодцы, вы талантливы. Посмотрел спектакли и получил море положительных эмоций. Спасибо! Здесь, на косе, есть такая замечательная традиция дарить такие специальные камушки «чертовы пальчики», которые приносят удачу. Можно загадать желание и оно сбудется, или подарить морской сувенир другу на счастье! - сказал Евгений.

Знакомимся со зрителями. Оксана Семенченко приехала со своей белокурой дочуркой Галей, милая девчушка внимательно слушает маму. Она по профессии бухгалтер, но из-за болезни дочери не работает, занимается ребенком:

- Моему ребенку нужен специальный уход. Няня очень дорогое удовольствие. У меня абсолютно здоровый старший сын, а когда я узнала, что родила девочку с особенностями, тяжело переживала. Увы, рядом не оказалось психолога, который мог бы объяснить, что больное дитя – не конец света, просто открывается другая дверь и надо идти дальше. Я принимаю своего ребенка, таким, каков он есть, с этим надо жить. И таких проектов в нашей жизни должно быть как можно больше. Люди все разные, а люди, которые имеют особенности, чувствуют себя изолировано, либо дома сидят, либо общаются в своем узком кругу. А прекрасно, что такие праздники объединяют всех, дарят полноценное общение. Посмотрите, на Западе не показывают пальцами на взрослых и детей с ограниченными возможностями, человека воспринимают таким, какой он есть.

Еще одна молодая мамочка Ангелина и ее шестилетний Егор приехали из Калининграда. Мальчик в ярком спортивном костюме с удовольствием танцует на импровизированной дискотеке.

- На подобном мероприятии мы в первый раз. Недавно выписали из стационара. Здесь нам очень нравится. Это дает хорошее настроение, что стимулирует выздоровление, - отметила Ангелина.

Ровесница Егора, очень коммуникабельная девчушка Василиса, по словам бабушки Людмилы Васильевны – тусовщица:

- Внучке нравится быть в обществе, любит быть среди людей. Ей все улыбаются, и она отвечает улыбкой. И подобные праздники нужно делать. Наши особенные дети должны входить в социум! Никто ни от чего не застрахован. Внучка родилась здоровым ребенком, но потом случилось несчастье, заболела. Теперь делаем все, чтобы вернуть ребенка к полноценной жизни.

Необычное представление на воде устроили воспитанники парусной школы Пионерского.Фото: Александр Подгорчук

Отличное угощение

В программе были увлекательные игры, познавательная экскурсия в деревню викингов, визит к лисенку Куршику. А в процессе представления детям и взрослым предложили угощение от компании «Куршале» – вкусное мороженное, сладкие осетинские пироги, соки.

Украшением вечера при поддержке Федерации парусного спорта в исполнении воспитанников детской спортивной парусной школы Пионерского стал «Вальс парусов» в Куршском заливе. Наблюдать за танцами парусников можно было с пирса. И наконец, гвоздем программы было огненное шоу на воде, подготовленное компанией пиротехники «Фейерверк мастер» из Калининграда.

- Пока мы в начале пути, сделаны первые шаги. Мы можем помочь ассимилировать особенных деток в наш социум, где им будет уютно взрослеть. Это общая работа и одними праздниками не стоит ограничиваться, надо подниматься на новый уровень. А ребята удивительные, открытые и добрые сердца. Я вот тут споткнулся на сцене и был поражен, как искренне переживала за меня маленькая девчушка. То, что я могу упасть она буквально пропустила через себя, - на прощанье сказал Евгений Воловенко.

Со своей стороны Елена Волова отметила безвозмездный вклад в организацию «Другой музейной ночи» члена союза писателей Калининградской области Александра Малышева, представителей кафе «Нестланд» - литературная гостиная, туристического парка-кемпинга «Куршале», танцевальной школы «Калининградская Лига танцев», МБУ "Спортивный комплекс Янтарь" МАУК "КДЦ" Зеленоградского городского округа», МБУ "Спортивный комплекс Янтарь", ДК поселка Лесной - помощь в организации Театральной фотозоны «Быть Артистом» за помощь в организации Театральной фотозоны «Быть Артистом». Помогли волонтёры от Молодежного клуба Анастасия Дульская, Иван Дудков, Алена Чебодаева, Наталья Греля, Елена Ткачева. Туроператор «Янтарная мозаика» помог раздобыть автобусы, лично в транспортном обеспечении участвовала менеджер Татьяна Бровко.

Отметим, что медиагруппа "Западная пресса" уже год проводит проект "Страна других. Дети", который рассказывает о том, как живут семьи с особенными детьми и кто им помогает. Эта работа получила национальную премию "Серебряный Лучник". "Страна других. Дети" признана лучшим медиапроектом в 2018 году на конкурсе "Профи — итоги года". Радиомарафон Елены Воловой победил в ежегодном конкурсе журналистского мастерства "СеЗаМ".