В «Бауцентре» с Днем детства поздравил Мойдодыр

А вы берете с собой детей за покупками для ремонта? В минувшую субботу 1 июня в «Бауцентр» на Московском стоило наведаться не только для того, чтобы приобрести обои, краску или ламинат. В честь Дня защиты детей юных гостей здесь ждала развлекательная программа. Веселые игры и конкурсы со сладкими призами, пускание мыльных пузырей и аквагрим – все это и не только приготовила для детей компания «Бауцентр» совместно с брендом товаров для ванных комнат AmPm. В «День Мойдодыра» сам Великий умывальник и мочалок командир провел для малышей урок гигиены и объяснил, почему же так важно следить за чистотой. Конечно, не обошлось без чтения стихов Корнея Чуковского, из-под чьего пера и вышел когда-то легендарный персонаж, любимый многими поколениями.

.Фото: Предоставлено рекламодателем

Запечатлеть самые яркие эмоции от праздника все желающие могли в специальной фотобудке, а на закуску для детей приготовили увлекательный творческий мастер-класс

по рисованию по воде в древней восточной технике Эбру. Юные художники смогли с помощью специальных красок создать необычные узоры и орнаменты на водной глади. Эбру отлично развивает фантазию и чувство цвета, так что, не исключено, что после мастер-класса маленькие посетители вполне компетентно помогли родителям выбрать отделку для своих интерьеров. Кстати, многие из гостей праздника сделали это с хорошей выгодой – на протяжении всего праздника разыгрывались сертификаты на покупки в «Бауцентре».

.Фото: Предоставлено рекламодателем

Приобрести все для ремонта без лишних хлопот, выгодно, да еще и с играми для детей – это ли не праздник? В «Бауцентре» не только помогут с выбором и доставкой материалов, но и превратят этот процесс в развлечение!

.Фото: Предоставлено рекламодателем

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