2019-06-04T17:16:53+03:00
Общество

В Калининграде проверяют факты издевательств над школьниками в гимназии №40

Инициатором проверки выступил губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Надежда Ржевская
Поделиться:
Гимназия №40 на Сельме попала под проверку.Гимназия №40 на Сельме попала под проверку.Фото: Карен АПРИЯНЦ
Изменить размер текста:

В понедельник на оперативном совещании в правительстве Калининградской области губернатор Антон Алиханов признался, что ему неоднократно поступали обращения от жителей города о том, что в гимназии № 40 одни дети травят других.

- Дети чувствуют себя безнаказанными, потому что у них папа и мама какие-то необычные, и они якобы имеют право издеваться над другими, - сказал глава региона. - Я прошу виновных установить и, если такие имеются, наказать людей, которые нарушают порядок. В том числе, из руководящих звеньев школы.

Также губернатор попросил доложить ему об итогах проверки.

В тот же день калининградская полиция отчиталась о начале проверки. Начальник пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая сообщила, что сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних начали необходимые мероприятия, что по итогам этой работы будет принято процессуальное решение.

Свою проверку, как сообщил "Клопс.Ru" начал и комитет по образованию мэрии Калининграда.

- Комитетом по образованию проводится проверка, когда она будет закончена - будет информация, - заявил глава города Алексей Силанов, добавив, что муниципальным властям жалоб от родителей гимназистов не поступало.

Сегодня в каждом образовательном учреждении Калининградской области есть своя служба медиации, которая занимается, в частности, разрешением конфликта в случае буллинга. Если внутри школы не получается снять остроту ситуации, привести стороны к миру, тогда на помощь приходят специалисты, например, центра диагностики и консультирования детей и подростков Калининграда.

Специалисты обращают внимание: буллинг – это длительная травля. В младших классах чаще всего травля выражается в побоях, порче вещей, отбирании денег, оскорблениях. В средних и старших классах дети идут на организацию бойкотов, распространение сплетен, клеветы, манипулируют дружбой, придумывают уничижительные прозвища.

«Комсомолка» следит за ходом проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новый взгляд в будущее. В Москве прошла III Всероссийская Ежегодная Премия и Конференция "Эффективное образование"
30 мая в Deworkacy Полянка состоялось самое масштабное событие в сфере образования, III Всероссийская Ежегодная Премия и Конференция "Эффективное образование"
Цифровизация в просвещении: как использование больших данных повысит качество образования
Цифровизация и активное использование больших данных – это необходимость для любой сферы жизни современного общества, в том числе в школах. Разумеется, никакие цифровые технологии не заменят живого учителя, уверена министр просвещения Ольга Васильева
Не нравится армия - не закончишь школу: В Татарстане ученика грозились оставить на второй год за отказ участвовать в военных сборах
17-летний Камиль заявил, что он сторонится оружия, поэтому и не хотел принимать участие в сборах. Впрочем, конфликт разрешился благополучно.
Новости 24
Калининградец засудил администрацию Пионерского, получив травму ноги на спуске к морю
Калининградское правительство намерено подписать соглашение о строительстве моста через залив на ПМЭФ
В Калининград приедет автор сценария сериала «Участок» и фильма «Ирония судьбы. Продолжение»
Ремонт улицы Шатурской выполнен почти на 80 процентов
В Калининграде будут судить челябинского менеджера
В Калининградской области 95 семей получили компенсацию по ипотечным кредитам
Саперы Балтфлота обезвредили свыше 6,3 тыс боеприпасов времен войны с начала года
Жительницу Немана будут судить за ложное сообщение о заминировании
Власти: Фестиваль «Гумбинненское сражение» состоится в сентябре
Калининградская область получит свыше 1 млн рублей на проведение энергоэффективного ремонта трех домов
Калининградская область вошла в число регионов с высокими расходами жителей на сигареты
Под Калининградом уголовник украл аванс у бригады строителей
Задержан разбойник, совершивший налет на магазин в Калининграде
Посевные площади картофеля в регионе превысили 2,4 тыс гектаров
Трое калининградцев незаконно собирали янтарь со дна моря при помощи пожарного рукава
В Калининграде за сутки оштрафовали 57 пешеходов-нарушителей
В Калининградской области за неделю 227 человек пострадали от укусов клещей
Пятиборец из Калининграда выиграл первенство России
Восстановление дома Ловиса Коринта в Гвардейске завершат в 2020 году
Новый корпус детсада № 57 на ул. Карамзина в Калининграде заработает уже в этом году
В отношении водителя фургона, угробившего одного из своих пассажиров, возбудили уголовное дело
Калининградец ударил подругу рукояткой ножа по голове и в ответ получил клинок в живот
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах отключили воду и электричество
Под Калининградом «Опель» врезался в дерево
Матерый уголовник выманил у калининградцев 8 миллионов рублей
Калининградский фестиваль вошел в топ-3 лучших летних джазовых мероприятий
Дольщики ЖК «Берлинки» в Гурьевске получили ключи от новых квартир
В Калининграде пропали без вести трое несовершеннолетних