В Калининграде проверяют факты издевательств над школьниками в гимназии №40

В понедельник на оперативном совещании в правительстве Калининградской области губернатор Антон Алиханов признался, что ему неоднократно поступали обращения от жителей города о том, что в гимназии № 40 одни дети травят других.

- Дети чувствуют себя безнаказанными, потому что у них папа и мама какие-то необычные, и они якобы имеют право издеваться над другими, - сказал глава региона. - Я прошу виновных установить и, если такие имеются, наказать людей, которые нарушают порядок. В том числе, из руководящих звеньев школы.

Также губернатор попросил доложить ему об итогах проверки.

В тот же день калининградская полиция отчиталась о начале проверки. Начальник пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая сообщила, что сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних начали необходимые мероприятия, что по итогам этой работы будет принято процессуальное решение.

Свою проверку, как сообщил "Клопс.Ru" начал и комитет по образованию мэрии Калининграда.

- Комитетом по образованию проводится проверка, когда она будет закончена - будет информация, - заявил глава города Алексей Силанов, добавив, что муниципальным властям жалоб от родителей гимназистов не поступало.

Сегодня в каждом образовательном учреждении Калининградской области есть своя служба медиации, которая занимается, в частности, разрешением конфликта в случае буллинга. Если внутри школы не получается снять остроту ситуации, привести стороны к миру, тогда на помощь приходят специалисты, например, центра диагностики и консультирования детей и подростков Калининграда.

Специалисты обращают внимание: буллинг – это длительная травля. В младших классах чаще всего травля выражается в побоях, порче вещей, отбирании денег, оскорблениях. В средних и старших классах дети идут на организацию бойкотов, распространение сплетен, клеветы, манипулируют дружбой, придумывают уничижительные прозвища.

«Комсомолка» следит за ходом проверки.