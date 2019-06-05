Транспортный эксперт: Появление в Калининграде велосипедных полос — это круто, но у них есть серьезные недочеты

В Калининграде на улице Флотской открылась первая в городе велосипедная полоса, совмещенная с проезжей частью. Об этом во вторник 4 марта после оперативного совещания в мэрии города объявил руководитель дорожно-транспортного комитета Олег Кутин.

— Нанесли разметку, установили знаки, - сообщил Кутин. - С точки зрения контракта работы выполнены. До 1 августа запланированы мероприятия по освещению и установке павильонов.

В мэрии Калининграда «Комсомолке» сообщили, что трасса улица Флотская на протяжении 950 метров действительно оборудована двумя велополосами, ширина которых варьируется от метра до полутора. В среду 5 июня мы протестировали новинку, после чего посоветовались с московским транспортным экспертом Аркадием Гершманом, занимающимся разработкой стандартов в области дорожного движения. Гершман и дал первой калининградской велополосе свою оценку.

— Довольно круто, что у вас это появилось. Калининград, если я не ошибаюсь, четвертый или пятый город в России, где сделали что-то подобное, - говорит эксперт. - Но начать я хотел с того, что делать велосипедную инфраструктуру имеет смысл только тогда, когда у города есть какая-то общая стратегия. Велополосы или велодорожки, которые идут из ниоткуда в никуда, особо никому не нужны. Человек должен иметь возможность построить свой маршрут от дома до работы по безопасной дорожке или велополосе.

— Действительно, ближайший отрезок велосипедной дорожки, совмещенной с тротуаром, появляется на Московском проспекте ровно в километре от перекрестка с улицей Флотской, - уточняем мы.

— Конечно, мне сложно понять, откуда и куда эта велополоса идет, но я к тому, что от одной изолированной велополосы толку не будет, - поясняет Гершман. - Это всегда должно делаться в рамках общей стратегии, должны учитываться планы на будущее. Кроме того, велополосы обычно обустраиваются на улицах, где скорость движения автомобилей ниже 40 или даже 30 километров в час (это общая рекомендация на улицах, где не применяется успокоение трафика). Если скорость выше, то нужна либо обособленная велополоса (для ограничения применяются, например, столбики), либо велодорожка, отделенная от проезжей части шириной тротуара. Элементарно, если мимо тебя проезжает автомобиль со скоростью 60 км/ч и выше, то это не очень комфортно, а столкновение – это гарантированное попадание в больницу.

Так выглядит съезд на велополосу с Московского проспекта. Ближайшая велосипедная дорожка расположена в километре от этого места.

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«У велополосы нет буферной зоны. В Москве и Петербурге их делают. Если их нет, создается дискомфорт для велосипедиста» (Гершман).

«На кольцевых развязках лучше делать не велополосы, а велодорожки с велопереездами. Это не будет мешать водителям , для которых кольцо – это дополнительный стресс, и будет более безопасным для велосипедистов. В данном же случае не совсем понятно, как велосипедисту проехать через развязку прямо, не нарушая правила, потому что велополосы уводят его в стороны». (Гершман).

«Я смотрю, что на большом протяжении велополосу совместили с автомобильной парковкой. Минус парковки для велосипедиста в том, что у автомобиля открывается дверь. Если бы дорога была построена таким образом, что сначала шла проезжая часть, потом парковка, а только потом велополоса, проблем было бы меньше, а тут велополоса расположена со стороны водителя, и его дверь может стать неожиданным препятствием. Буферной зоны между велополосой и парковкой тоже нет» (Гершман).

Дорожные знаки практически на всем протяжении улицы стоят на газонах. Это не мешает ни пешеходам, ни велосипедистам. Тут стоит вспомнить дорожные знаки на улице Шевченко, которые были установлены прямо по центру велодорожки сразу в нескольких местах.

«Как я вижу, есть проблема с заборами (тротуарными ограждениями – Ред.) вдоль велополосы. Вдоль велодорожек и велополос вообще не должно быть таких препятствий. В случае, если на велополосе кто-то припарковался, или начался ремонт дороги, у велосипедиста не будет возможности переместиться на тротуар» (Гершман).

Велополоса имеет протяженность всего 950 метров и неожиданно заканчивается тупиком, который уже облюбовали под автомобильную парковку. Дальше идет садовое общество.

Напомним, решение совместить проезжую часть на Флотской с велополосами было принято в апреле. Кроме того, городские власти собираются применять этот опыт еще на трех улицах в исторической части города: на Леонова, Комсомольской и Красной.