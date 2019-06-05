Открытки позапрошлого века: национальный парк выпускает новую книгу с видами Куршской косы

- Я собираю открытки оригинальные почтовые открытки о Куршской косе. Начал этим заниматься семь лет назад. Увлекательное, скажу вам дело, - признался «Комсомолке» директор Национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина. – Собрал несколько сотен экземпляров с видами этой уникальной территории, порядка 350 штук. Много открыток привезли друзья из Германии. А потом пришла идея показать все это людям. Вы можете посмотреть, как коса выглядела в XIX веке и позже, какие здесь были поселки, берега, пляжи. Как восстанавливали авандюну – главный защитный вал этого побережья. Из этой коллекции мы выбрали наиболее красивые и выпустили книжку «История Куршской косы в открытках.

Открытка с фронта, весна 1945 года.Фото: Ольга Гончарова

Интересно, что в этом собрании раритетов, есть почтовые открытки с письмами советских солдат - домой, в Россию. Они датированы весной 1945 года, когда на косе шли ожесточенные бои с фашистами: «Милая мамочка, смотрю на белые дюны и отправляю тебе весточку».

Коллекция получилась с большой историей. Основная часть относится к немецкому периоду этого места, советских почтовых отправлений, увы, совсем мало, так как в ту пору их печаталось ничтожное количество. Есть открытки даже позапрошлого века! Но в основном они датированы первой половиной XX столетия. Прекрасные пейзажи 1923 года, снимки с изображением планерной школы, которая базировалась в нынешнем поселке Рыбачий, орнитологической станции. Вообще много изображений зверей и птиц, в изобилии населявших Куршскую косу. Это лоси, косули, лисы, зайцы и множество видов пернатых обитателей.

Выставочный павильон в Росситене.Фото: Ольга Гончарова

Первый тираж составит тысячу экземпляров. Очевидно, что издание будет интересно для любителей природы и туристов. Книжка удобного формата, она компактна и не займет много места в рюкзаке путешественника.