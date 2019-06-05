Зачем иностранные туристы едут в Калининградскую область?

С 1 июля в Калининградской области начнет работать механизм оформления электронных виз для иностранцев. Как рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» глава Ассоциации предприятий индустрии туризма Калининградской области Тамара Торопова, уже утверждены все пункты пропуска, на которых можно будет получить эту визу. Среди плюсов — ее можно заказать, не выходя из дома, и получить прямо в пункте пропуска. Минусы - такая виза даст право находиться восемь дней только в Калининградской области.

- Нам бы хотелось, чтобы с этой визой можно было путешествовать дальше (к примеру, до Санкт-Петербурга). Много групп немецких туристов следуют туда на автобусах через наш регион, но пока мы рады и первому шагу, - сказала Торопова.

По наполеоновским местам, или Зачем иностранцу Калининград 00:00 00:00

По словам главы Ассоциации предприятий туризма, иностранцы едут в Калининград ради наполеоники и Петра Первого. Эти темы входят в европейские культурные маршруты.

- Во-первых, у нас много мест, связанных с историей Наполеоновских войн: это современные Советск, Правдинск, Багратионовск. Вторая тема — торговый союз Ганза, ганзейские города. И третье - это маршруты Петра Первого: Балтийск, замок Вальдау, Кафедральный собор, Великое посольство, Полесск, откуда он шел в Гданьск по внутренним водам, - отметила ТамараТоропова.

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