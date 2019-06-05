«Скачем по сцене, как козлы»: чем запомнился концерт «Ленинграда» в Калининграде

Первый концерт всероссийского стадионного прощального тура группировки «Ленинград» отгремел в Калининграде. Он стал самым масштабным неспортивным событием на стадионе, построенном к ЧМ-2018. К мероприятию готовились заранее – установили большую сцену, завезли тонны аппаратуры, настроили звук и свет, подвесили несколько огромных экранов. Травяное поле пришлось спрятать под пластиковым покрытием, чтобы его не вытоптали тысячи ног.

Концерт "Ленинграда" посетили более 20 тысяч человек.Фото: Александр КАТЕРУША

Не менее основательно готовились к шоу и зрители. Некоторые старались заранее разогреться, несмотря на вечернюю жару. Ох, как были рады этому владельцы магазинчиков на острове, которые еще помнят мундиаль и наплыв жаждущих болельщиков! Поклонники «Ленинграда» открывали бутылки тут же, располагаясь на скамеечках и во дворах. Одни закусывали роллами, другие клубникой.

К заявленным 7 часам стадион уже был полон народу. Зрители томились в ожидании Шнура, кто-то уже отплясывал под ритмы барабанного шоу – некий питерский коллектив выступал на разогреве «Ленинграда». А самые подготовленные мужики надули резиновую женщину из секс-шопа. Она потом весь концерт летала над головами.

Концерт "Ленинграда" посетили более 20 тысяч человек.Фото: Александр КАТЕРУША

Сама же группа вышла на сцену спустя почти 1,5 часа: стадион взорвался аплодисментами и свистом. Сергей Шнуров был в белой футболке с новым логотипом группировки, шортах и дорогих черных кроссовках от известного французского дома моды. Остальные – кто во что горазд: яркие футболки, причудливые костюмы, стразы, пайетки.

Начали сходу мощно, громко. И почти сразу, во время исполнения первой приветственной песни «Это «Ленинграда» шоу», произошла неприятность. Саксофонист группы Григорий Зонтов на словах Шнура «скачем по сцене как козлы» оступился и упал с этой самой двухметровой сцены.

Концерт "Ленинграда" посетили более 20 тысяч человек.Фото: Александр КАТЕРУША

47-летнего музыканта подняли охранники и помогли вернуться на сцену. Кажется, Григорий не пострадал. По крайней мере, вида он не подал. Его саксофон тоже не вышел из строя. Шнуров останавливать песню не стал и продолжил петь.

Один за другим следовали знакомые хиты, их сопровождал интересным видеоряд.

В середине шоу Шнуров предложил передохнуть и объявил антракт. И тут случилось неожиданное – многие зрители начали уходить со словами: «Сваливаем. Ждали 1,5 часа, а тут еще и перерыв!». Были и те, кто хотел выйти просто перекурить (по правилам курение на территории стадиона запрещено) или сбегать за водой (она на арене быстро закончилась). У выхода случилась давка. Контролеры и полицейские заявили, что, выйдя с территории стадиона, вернуться нельзя. Тех, кто скандалил больше всех и распускал руки, стражи порядка скручивали и укладывали на землю.

И все же, большая часть купивших билеты, мирно переждали перерыв и получили вторую порцию любимых песен.

Шнур не давал зрителям расслабиться и просил то поднять руки, то качать ими, то прыгать. Поклонники четко выполняли указания. Сразу вспомнились слова Сереги из интервью 10-летней давности, которое он давал «Комсомолке» в Калининграде: «Публика это стадо баранов. Куда это стадо ведут, туда оно и идет».

Концерт "Ленинграда" посетили более 20 тысяч человек.Фото: Александр КАТЕРУША

А зритель на стадионе был прекрасен и настроен совершенно позитивно. Вусмерть пьяных замечено не было. А столько красивых девушек я не видел в одном месте, наверное, никогда.

Да и Шнур отметил задорных калининградских девчонок, посвятив им песню «Баба-бомба». Воодушевившись, одна из поклонниц на песне «Сиськи», подняла футболку, обнажив свои прелести. Оператор, который транслировал концерт на экраны, успел выхватить этот момент – стадион охнул мужским басом!

Дождались калининградцы «Супер гуд», «Менеджера», цыганских распевок и мощных басов. Новинку «Кабриолет» (вы наверняка видели этот клип с Аллой Михеевой в главной роли) тоже исполнили. Шумный концерт завершился ближе к 11 часам.

ЦИФРА

Больше 21 тысячи зрителей посетили концерт «Ленинграда».