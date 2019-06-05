2019-06-05T19:21:15+03:00
Звезды

Экспозицию шедевров русской живописи, которую покажут в Калининграде, оценили в 3 млрд рублей

Несмотря на сбой в движении паромов между Питером и Калининградом, выставку "Сокровища музеев России" обещают открыть 12 июня
Кирилл Алексеев
Поделиться:
Картина Ивана Билибина "Витязь", 1902 год. Одно из бесценных полотен, которые смогут увидеть калининградцы.Картина Ивана Билибина "Витязь", 1902 год. Одно из бесценных полотен, которые смогут увидеть калининградцы.Фото: Предоставлено организаторами
Изменить размер текста:

Стоимость коллекции шедевров живописи, которую покажут в Калининграде в рамках передвижной выставки "Сокровища музеев России", по экспертной оценке, превышает 3 млрд рублей. Как сообщили организаторы, на выставке, которая пройдет в Музее изобразительных искусств, будет представлено 150 полотен лучших художников за всю историю России.

- Самые дорогие картины – произведения классика реалистической живописи И.Е.Репина, портретиста В.А.Тропинина, пейзажиста Ф.Я.Алексеева и художника-экспрессиониста А.Г. Явленского. Значимое место среди сокровищ музеев России также занимают произведения В.Л. Боровиковского, И.Т. Хруцкого, И.И. Шишкина, Б.М. Кустодиева, А.В. Куприна, - отметили организаторы.

Ранее сообщалось, что из-за срыва паромного сообщения между Калининградом и Санкт-Петербургом открытие выставки может сдвинуться по времени. На сегодняшний день известно, что достигнута договоренность об альтернативной доставке коллекции морским путем. Предварительная дата отправки выставки из порта Усть-Луга – 7 июня.

- Даже в случае оптимального времени нахождения экспозиция прибудет в Калининград на несколько дней позже, чем необходимо для монтажа выставки в нормальном режиме. В связи с этим, организаторы намерены вести подготовительную работу в круглосуточном режиме для открытия выставки в назначенный день старта проекта – 12 июня, - добавили организаторы.

Напомним, первая передвижная выставка цикла «Сокровища музеев России» создана в рамках национального проекта «Культура» Патриаршим советом по культуре при участии проекта «Россия – Моя история», Государственной Третьяковской галереей, Государственного музейно-выставочным центром «РОСИЗО» и фондом «Прорыв». Шедевры, многие из которых ранее не покидали пределов своих регионов, начинают арт-тур по стране. Выставки пройдут в течение полугода в восьми городах России.

Состав выставки в Калининграде включает полотна кисти Ф. Рокотова, В. Боровиковского, В. Тропинина, И. Шишкина, А. Куинджи, И. Крамского, М. Врубеля, В. Серова, И. Репина, Б. Кустодиева, Н. Гончаровой, Н. Крымова, И. Грабаря, А. Лактионова, П. Оссовского, Д. Жилинского, Ю. Пименова, которые представляют золотой фонд российской изобразительной культуры.

Параллельно с калининградской экспозицией в Тюмени будет представлен другой набор произведений, выделенных кураторами из списка лучших картин проекта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шедевры Репина и Шишкина застряли по пути в Калининград

12 июня в Калининграде должна открыться передвижная выставка "Сокровища музеев России". В Музее изобразительных искусств, расположенном в здании бывшей биржи, совершенно бесплатно можно будет увидеть шедевры Репина, Шишкина, Куинджи, Серова, Кустодиева и других мастеров российской и советской живописи. Однако выясняется, что открытие выставки в срок под вопросом (ПОДРОБНЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Патриарх Кирилл освятил купола стоящегося храма на проспекте Мира в Калининграде
На разработку проекта благоустройства острова Канта выделили 10 млн рублей
В Калининградский зоопарк привезли редкого зверя – трубкозуба
В Калининграде побит температурный рекорд 1981 года
В аэропорту «Храброво» откроют выставку, посвященную императрице Елизавете и ее связи с Кёнигсбергом
Мэрия Калининграда попросила полицию усилить патрулирование городских пляжей
Балтийск, Зеленоградск и Янтарный получили субсидии на содержание пляжей
Область выделила 27 млн рублей на строительство понтонной переправы через реку в поселке под Славском
Калининградец избил пенсионерку, назвавшую его маргиналом
Футболист из «Балтики» получил звание «Игрок-открытие» сезона
Суд вернул прокурору дело по обвинению замглавы администрации Черняховска во взяточничестве
Житель Ставрополя грабил пожилых калининградцев под предлогом продажи бытовых товаров
В Зеленоградске уснувшего на матрасе отдыхающего унесло в море
Калининградская область в топе самых желанных регионов России для эко-путешествия
Калининградская полиция объявила в розыск 15-летнюю девочку
В Калининграде суд взыскал с охотника 90 тысяч за незаконно добытого кабана
На озере Шенфлиз отдыхающая калининградка избила девочку
Калининградца будут судить за вырубку 21 дуба
В Немане фельдшером «скорой» работал медик без нужного образования
В Гвардейске полицейские задержали браконьера с «пауком»
КЖД назначит ночную электричку из Светлогорска
Концерт группировки «Ленинград» на стадионе в Калининграде собрал больше 21 тыс зрителей
В Калининграде автоледи на Мицубиси» сбила 15-летнюю девочку на «зебре»
Барк «Седов» впервые пройдет через Панамский канал
В Калининграде отключено электричество на шести улицах и в трех СНТ
На окружной грузовик пробил ограждение и съехал в канаву
В Полесске горел мусоровоз