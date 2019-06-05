Экспозицию шедевров русской живописи, которую покажут в Калининграде, оценили в 3 млрд рублей

Стоимость коллекции шедевров живописи, которую покажут в Калининграде в рамках передвижной выставки "Сокровища музеев России", по экспертной оценке, превышает 3 млрд рублей. Как сообщили организаторы, на выставке, которая пройдет в Музее изобразительных искусств, будет представлено 150 полотен лучших художников за всю историю России.

- Самые дорогие картины – произведения классика реалистической живописи И.Е.Репина, портретиста В.А.Тропинина, пейзажиста Ф.Я.Алексеева и художника-экспрессиониста А.Г. Явленского. Значимое место среди сокровищ музеев России также занимают произведения В.Л. Боровиковского, И.Т. Хруцкого, И.И. Шишкина, Б.М. Кустодиева, А.В. Куприна, - отметили организаторы.

Ранее сообщалось, что из-за срыва паромного сообщения между Калининградом и Санкт-Петербургом открытие выставки может сдвинуться по времени. На сегодняшний день известно, что достигнута договоренность об альтернативной доставке коллекции морским путем. Предварительная дата отправки выставки из порта Усть-Луга – 7 июня.

- Даже в случае оптимального времени нахождения экспозиция прибудет в Калининград на несколько дней позже, чем необходимо для монтажа выставки в нормальном режиме. В связи с этим, организаторы намерены вести подготовительную работу в круглосуточном режиме для открытия выставки в назначенный день старта проекта – 12 июня, - добавили организаторы.

Напомним, первая передвижная выставка цикла «Сокровища музеев России» создана в рамках национального проекта «Культура» Патриаршим советом по культуре при участии проекта «Россия – Моя история», Государственной Третьяковской галереей, Государственного музейно-выставочным центром «РОСИЗО» и фондом «Прорыв». Шедевры, многие из которых ранее не покидали пределов своих регионов, начинают арт-тур по стране. Выставки пройдут в течение полугода в восьми городах России.

Состав выставки в Калининграде включает полотна кисти Ф. Рокотова, В. Боровиковского, В. Тропинина, И. Шишкина, А. Куинджи, И. Крамского, М. Врубеля, В. Серова, И. Репина, Б. Кустодиева, Н. Гончаровой, Н. Крымова, И. Грабаря, А. Лактионова, П. Оссовского, Д. Жилинского, Ю. Пименова, которые представляют золотой фонд российской изобразительной культуры.

Параллельно с калининградской экспозицией в Тюмени будет представлен другой набор произведений, выделенных кураторами из списка лучших картин проекта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шедевры Репина и Шишкина застряли по пути в Калининград

12 июня в Калининграде должна открыться передвижная выставка "Сокровища музеев России". В Музее изобразительных искусств, расположенном в здании бывшей биржи, совершенно бесплатно можно будет увидеть шедевры Репина, Шишкина, Куинджи, Серова, Кустодиева и других мастеров российской и советской живописи. Однако выясняется, что открытие выставки в срок под вопросом (ПОДРОБНЕЕ).