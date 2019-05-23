2019-06-05T19:21:13+03:00
Новости компаний

Клиенты банка «Открытие» смогут пополнять карты в банкоматах Альфа-Банка без комиссии

С 22 мая клиенты банка «Открытие» получат возможность пополнять свои карты в банкоматах Альфа-Банка без комиссии
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Это стало возможно благодаря партнерской программе между двумя кредитными организациями и настройке банкоматов.

Ранее стало известно о том, что ОАО Банк «Открытие» создает партнерскую банкоматную сеть с крупнейшими розничными банками, в числе которых Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Газмпромбанк, ЮниКредит Банк, Банк Зенит и Банк «Русский Стандарт». Теперь клиенты «Открытия» могут снимать наличные без комиссий в объединенной сети банкоматов, включающей порядка 20 тыс. устройств на территории всей страны.

Банк «Открытие» — надежный, системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («А+(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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