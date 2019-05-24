2019-06-05T19:21:13+03:00
Новости компаний

Глава аналитического управления банка «Открытие» назвала основной источник будущего роста российской экономики

Начальник аналитического управления банка «Открытие» Анна Морина выступила на Костромском экономическом форуме с докладом «Экономика России: инвестиции как фактор роста».
Поделиться:
Изменить размер текста:

По ее мнению, в текущих экономических условиях государственные и частные инвестиции становятся ключевым фактором ускорения темпов роста российской экономики.

Выступая на расширенном заседании Совета по предпринимательству в рамках Костромского экономического форума, Анна Морина отметила, что среди 20 крупнейших стран мира по объему ВВП средние темпы роста российской экономики в последнее десятилетие выглядят скромно. Российская экономика росла в этот период в среднем на 1,8% в год, тогда как ВВП Китая и Индии ежегодно рос в среднем более чем на 7%, а средние темпы роста США и Германии в последние десять лет превышали 2% в год.

Морина напомнила, что динамика ВВП России была неоднородной. Бурный рост в 2000-х годах был вызван затяжным последовательным повышением мировых цен на нефть. При среднем темпе роста нефтяных цен по 20% в год ВВП России до кризиса 2008-2009 годов в среднем ежегодно рос на 7%. Следующий экономический всплеск в 2010-2013 годах произошел во многом благодаря увеличению потребительского кредитования. Новый разворот мировых нефтяных цен в сторону повышения с 2016 года способствовал возобновлению роста российской экономики после спада в 2014-2015 годах.

По словам Мориной, если посмотреть на структуру роста реального ВВП по расходам, следующими потенциальными точками роста отечественной экономики могли бы стать экспорт, потребление и инвестиции. Глава аналитической службы банка «Открытие» проанализировала роль каждого из этих факторов в ускорении экономического роста России.

«Традиционный российский экспорт – энергоносители. Существенно увеличить его в натуральном выражении сложно, учитывая как особенности добычи, так и мировую конъюнктуру. А с учетом относительно стабильного рубля – сложно увеличить и в стоимостном выражении», отметила Морина. Она напомнила, что благодаря бюджетному правилу Россия перешла к системе более слабого, но менее зависимого от колебаний нефтяных цен рубля. «По увеличению не сырьевого экспорта ведутся работы и уже видны некоторые результаты, но пока прорыва на ожидается. Таким образом в краткосрочной перспективе экспорт не сможет быть драйвером роста экономики», полагает Морина.

Главным ограничителем экономического роста за счет увеличения потребления остается ситуация с доходами граждан. «Реальные располагаемые доходы населения не растут, темпы роста реальных заработных плат замедляются. Хотя розничный товарооборот пока держится, но тоже имеет тенденцию к замедлению», отметила Морина. На этом фоне растет задолженность граждан по кредитам, как по потребительским, так и по ипотеке. «Растет и относительная долговая нагрузка населения, то есть доля задолженности по кредитам в располагаемых доходах. Текущий уровень не критичный, но скорость его роста вызывает опасение в том числе и у Банка России», сказала начальник Аналитического управления ОАО Банк «Открытие». Все это, полагает Морина, неутешительный сигнал для потенциального экономического роста – не видно большого потенциала как с точки зрения наращивания потребления за счет повышения собственных доходов населения, так и за счет увеличения кредитования.

Морина напомнила, что на фоне существенного роста инфляции и инфляционных ожиданий ЦБ во второй половине 2018 года поднял ключевую ставку, что привело к подорожанию кредитов. Только в апреле 2019 года пик инфляции был пройден, и теперь можно ожидать очередного разворота тренда – снижения инфляции и ставок по кредитам.

По словам Мориной, на этом фоне «инвестиции, особенно государственного сектора, должны стать существенным источником роста российской экономики в ближайшие годы». Она напомнила, что через Федеральные адресные программы и новые национальные проекты, определенные прошлогодним майским указом президента, в 2019 год в отечественную экономику из федерального бюджета должно прийти 1,5 трлн. руб. инвестиций, и еще по 1,6 трлн. рублей в 2020-2021 годах. «Эти инвестиции окажут мультипликативный эффект на экономику, привлекут частные инвестиции и должны оказать существенную поддержку экономическому росту России», полагает Анна Морина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
ОАО Банк «Открытие» и «ОПОРА РОССИИ» заключили соглашение о развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства
Санкт-Петербург - На Петербургском международном экономическом форуме президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин подписали соглашение о сотрудничестве
Группа «Открытие» получила 23,8 млрд рублей чистой прибыли по итогам 1 квартала
Банковская группа «Открытие» опубликовала консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 квартал 2019 года. Все ключевые показатели бизнеса существенно улучшились. Чистая прибыль составила 23,8 миллиарда рублей
Новости 24
Патриарх Кирилл освятил купола стоящегося храма на проспекте Мира в Калининграде
На разработку проекта благоустройства острова Канта выделили 10 млн рублей
В Калининградский зоопарк привезли редкого зверя – трубкозуба
В Калининграде побит температурный рекорд 1981 года
В аэропорту «Храброво» откроют выставку, посвященную императрице Елизавете и ее связи с Кёнигсбергом
Мэрия Калининграда попросила полицию усилить патрулирование городских пляжей
Балтийск, Зеленоградск и Янтарный получили субсидии на содержание пляжей
Область выделила 27 млн рублей на строительство понтонной переправы через реку в поселке под Славском
Калининградец избил пенсионерку, назвавшую его маргиналом
Футболист из «Балтики» получил звание «Игрок-открытие» сезона
Суд вернул прокурору дело по обвинению замглавы администрации Черняховска во взяточничестве
Житель Ставрополя грабил пожилых калининградцев под предлогом продажи бытовых товаров
В Зеленоградске уснувшего на матрасе отдыхающего унесло в море
Калининградская область в топе самых желанных регионов России для эко-путешествия
Калининградская полиция объявила в розыск 15-летнюю девочку
В Калининграде суд взыскал с охотника 90 тысяч за незаконно добытого кабана
На озере Шенфлиз отдыхающая калининградка избила девочку
Калининградца будут судить за вырубку 21 дуба
В Немане фельдшером «скорой» работал медик без нужного образования
В Гвардейске полицейские задержали браконьера с «пауком»
КЖД назначит ночную электричку из Светлогорска
Концерт группировки «Ленинград» на стадионе в Калининграде собрал больше 21 тыс зрителей
В Калининграде автоледи на Мицубиси» сбила 15-летнюю девочку на «зебре»
Барк «Седов» впервые пройдет через Панамский канал
В Калининграде отключено электричество на шести улицах и в трех СНТ
На окружной грузовик пробил ограждение и съехал в канаву
В Полесске горел мусоровоз