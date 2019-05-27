Банк «Открытие» аккредитовал ЖК «Скандинавия»

«Я уверен, что потенциальным ипотечным заемщикам банка «Открытие» не только из Калининградской области, но и из других регионов нашей страны, предпочитающим жизнь у моря на побережье Балтийского моря, будет крайне интересен данный проект, – отмечает бизнес-лидер банка «Открытие» в Калининградской области Валерий Селиванов. – Тем более, что процентная ставка по ипотечным кредитам, которые оформляются нашим банком для покупки квартир в этом комплексе, составляет 10% годовых».

Жилой комплекс «Скандинавия» расположен на углу Тихой и Пригородной улиц. В него входят 4 восьмиэтажных дома, два из которых имеют по три подъезда и рассчитаны на 96 квартир каждый, а два других имеют один подъезд и распланированы на 80 квартир. Первый дом жилого комплекса – "Стокгольм" – планируется ввести в эксплуатацию уже в первом квартале 2020 года.

Комплекс имеет систему автономного отопления, для каждой квартиры в нем выделены отдельные кладовые. Покупатель может выбрать два варианта отделки – предчистовую и «белый ключ». Еще одной важной особенностью проекта является организация застройщиком на его территории безбарьерной среды для маломобильных людей.