Отец жестоко избитого у бара «Штоф» калининградца: «Сережа умер, не приходя в сознание»

В среду 35-летний калининградец Сергей Шурков, зверски избитый у бара-магазина "Штоф"на улице Краснопрудной в районе ТЦ "Октябрьский", умер в реанимации областной клинической больницы от несовместимых с жизнью травм. Об этом «Комсомолке» сообщил отец погибшего Владимир Шурков:

- Сережа умер в 5 часов утра, не приходя в сознание. Я до последнего надеялся, что выкарабкается, выживет мой сыночек. Врачи сделали все, что могли.

Вечером 1 июня Владимир Николаевич написал на своей страничке ВКонтакте: «Преждевременно говорить о его улучшении состояния, по-прежнему в коме. Сережка в очень, очень тяжелом состоянии, больше ничего сообщить не могу. Огромное спасибо всем, кто не остался в стороне и помогает преодолеть беду, постигшую Сергея».

Сейчас родственники занимаются организацией похорон молодого человека, ставшего жертвой садиста-рецидивиста. Хоронить и отпевать Сергей будут в субботу на кладбище в поселке Сазоновка. Мама погибшего парня Лариса Андреевна держится. Но страшное известие о смерти сына окончательно подкосила ее здоровье, врачи опасаются за ее жизнь, ведь потеряла единственного любимого сына и осталась совсем одна.

- Маму Сережи буду поддерживать всеми силами, - продолжает Владимир Шурков. - На похороны она не сможет пойти, это ее просто добьет, не выдержит она! Ведь такое горе. А у меня перед глазами он стоит – славный, симпатичный мальчик и улыбается. Так было в счастливом, таком далеком и близком детстве нашего Сережи.

А тем временем идет следствие. Расследование по резонансному преступлению ведет СКР России по Калининградской области.

- Меня пока не опрашивали, да и не имею права что-либо разглашать, - говорит отец. - Работает мой адвокат, компетентный юрист. Уголовное дело будет передано другому следователю. Хотим, чтобы убийце моего сына дали по максимуму, ведь это не нанесение тяжких телесных повреждений, тяжкого вреда здоровью, а именно убийство, преднамеренное убийство с особой нечеловеческой жестокостью. Чтобы этот нелюдь вообще не вышел на свободу и не убивал.

Напомним, преступление было совершено 25 мая около двух часов ночи на улице Краснопрудной. Сергея Шуркова с тяжелой черепно-мозговой травмой доставили в БСМП. В розыске преступника помогла запись с камер наблюдения "Штофа". На ней — четверо молодых людей, стоят и разговаривают. Затем самый рослый из компании разбегается и бьёт кулаком в лицо жертвы. Человек падает на асфальт, а нападавший не менее 16 раз прыгает на голове своей жертвы. По земле разливается лужа крови. Последние два удара садист наносит ногой в лицо и уходит.

Полицейские дали ориентировку преступника, объявили в розыск. 27 мая он Евгений К. был задержан и арестован. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека. Теперь после смерти Сергея Шуркова обвинение будет переквалифицировано.

Стоит отметить, что Евгений К. приехал в Калининград из города Троицк Челябинской области в ноябре 2018 года. Он не зарегистрирован на территории региона. Ранее был осужден за жестокое избиение человека с применением оружия и семь лет просидел в тюрьме. Полиция устанавливает причастность подозреваемого к другим преступлениям, совершенным на территории Калининградской области. Широкий общественный резонанс преступление получило после того, как видео с камер наблюдения с места ЧП выложили в интернет.

«Комсомолка» приносит искренние соболезнования родным и близким Сергея Шуркова.