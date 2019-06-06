2019-06-06T14:58:17+03:00
Новости компаний

Х5 и «Открытие» договорились о сотрудничестве

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, и финансовая группа «Открытие» заключили соглашение о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума.
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Документ подписали главный финансовый директор Х5 Светлана Демяшкевич и член правления банка «Открытие» Виктор Николаев.

Партнерство предоставляет возможность X5 Retail Group воспользоваться широким спектром финансовых услуг, сервисов и продуктов группы «Открытие», такими как финансирование текущей деятельности, совершение операций с ценными бумагами, страхование и другими банковскими услугами.

Светлана Демяшкевич, главный финансовый директор Х5 Retail Group: «Мы видим большой потенциал в развитии отношений с группой «Открытие» по предоставлению полного спектра банковских продуктов. Особый интерес для нас представляет направление по привлечению финансирования, а также сотрудничество в части сделок на рынке облигаций. Усиление позиций такого значимого игрока на рынке положительно влияет на конкуренцию в банковском секторе, что отвечает в перспективе и интересам нашей компании».

Екатерина Чиркова, руководитель департамента по работе с клиентами банка «Открытие»: «Х5 Retail Group является лидером на российском рынке розничной торговли. ОАО Банк «Открытие» одним из приоритетов развития своего бизнеса считает работу с крупными корпоративными клиентами, предоставление им комплексных услуг. Соглашение с Х5 Retail Group органично вписывается в стратегию нашей компании. Мы уверены в том, что наше сотрудничество окажется взаимовыгодным».

ИСТОЧНИК KP.RU

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