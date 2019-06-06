Отдохнуть нельзя работать: калининградские эксперты советуют, как провести отпуск с деньгами и без

В конце мая ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян проведут этим летом отпуск дома (44%) или на даче (26%). Больше половины опрошенных сообщили, что не могут позволить себе поездки из-за финансовых трудностей. Координатор программы по финансовой грамотности в Калининграде Алёна Бушмина в эфире радио «Комсомольская правда» дала несколько советов, как правильно копить деньги на отдых.

- Никогда не надо садиться на хлеб и воду! Это как с жесткой диетой - в один прекрасный день обнаружишь себя доедающим целый торт. Откладывать надо не больше 20 процентов от своего дохода. И если сумма не позволяет улететь на Бали, выбирайте неделю в Зеленоградске. Главное, не берите кредиты ради отпуска. Это имеет смысл только в том случае, если выплаты не превысят 5-10% от зарплаты в следующие полгода. А иначе это абсолютно нивелирует радость от отпуска, - говорит эксперт.

Психолог: Если вам постоянно хочется спать, есть и даже выпить - пора в отпуск! 00:00 00:00

Как же скопить нужную сумму, если живешь от зарплаты до зарплаты?

Подумайте, как у вас с ежедневными маленькими радостями. Так, ежеутренний стаканчик капучино на вынос за 150 рублей выливается в 37 тысяч рублей за год (или 54 тысячи, если балуете себя не только в рабочие, но и в выходные дни). То же с водой — если есть дома фильтр, носите с собой всегда одну и ту же бутылку.

Как сэкономить в отпуске?

- Откажитесь от платных экскурсий и сувениров. Различные «пылесборники» входят в топ антирейтинга подарков, - говорит Алёна Бушмина. - Лучше купите родственникам местные сладости в магазине подальше от туристического центра. А себе привозите яркие фотографии и эмоции.

И не забудьте важный момент: обязательно нужно оставить некую сумму на жизнь после отпуска и до следующей зарплаты. Иначе придется занимать у коллег или еще хуже — обращаться в микрофинансовую организацию.

Как отдохнуть, если не скопил денег вообще?

Доцент БФУ им. Канта, психолог Павел Торопов говорит, что психика в любом случае требует отдыха.

- Отдых на диване перед телевизором абсолютно нерезультативен! Главный критерий нормального отдыха — хотя бы временная смена активности, обстановки, приоритетов, - утверждает эксперт.

Собрались потратить отпуск на давно запланированный ремонт или работу на даче?

Если вы до этого сидели в офисе, то не проблема. Но если ваша работа — физическая, лучше в отпуске все-таки отдохнуть. Помощь родственникам по хозяйству психолог полноценным отдыхом назвать затруднился. А отдых в целом от семьи признал полезным опытом … иногда.

Полный эфир программы «Говорит Калининград» про правильный отпуск слушайте ЗДЕСЬ.