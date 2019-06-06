2019-06-06T19:32:56+03:00
Политика

Польский ответ на «русскую суперглушилку» - четыре противолодочных вертолета

СМИ соседней страны всерьез обеспокоились появлением под Калининградом комплекса радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН»
Игорь ОРЕХОВ
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До 2022 года поляки должны получить четыре таких вертолета - AW101. Как они справятся с "суперглушилкой", непонятно.До 2022 года поляки должны получить четыре таких вертолета - AW101. Как они справятся с "суперглушилкой", непонятно.Фото: Википедия
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Все началось после того как в Калининградскую область был переброшен новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН». Соответствующая информация появилась в СМИ весной этого года. На голову превосходящий все существующие аналоги НАТО комплекс был развернут на базе одной из самых засекреченных воинских частей в регионе.

Сам по себе предназначенный для постановки радиопомех «Мурманск-БН» умещается в семи большегрузных КамАзах. И состоит из телескопических антенн-мачт, которые с помощью гидравлической аппаратуры могут выдвигаться на 32 метра в высоту, а также низкочастотных антенн-растяжек. Дальность подавления радиосвязи комплекса составляет около 5 тысяч километров, а при идеальном прохождении сигнала может быть увеличена до 8 тысяч километров.

- Работа новых систем будет нацелена на разведку, а также подавление и контроль линий связи авиационных и корабельных группировок потенциального противника, - объясняет известный военный эксперт Виктор Мураховский. - Появление комплекса должно серьезно расширить возможности ВМФ России в Балтийском море.

И вот, когда о «русской суперглушилке» прознали поляки, в тамошних СМИ началась подлинная истерия. «Россия развертывает новое оружие в Калининграде», «Соседние армии ослепли и оглохли» - подобным заголовкам несть числа. Несколько успокоить паникеров попытался недавно премьер-министр Матеуш Моравецкий. Он сообщил о подписании контракта на поставку четырех вертолетов AW101 совместной британско-итальянской разработки для польского военного флота.

- Эти боевые машины укрепят наши вооруженные силы и станут очень важным элементом нашей архитектуры безопасности, - уверен Моравецкий.

За четыре предназначенных для борьбы с подлодками и поисково-спасательных операций геликоптера, которые должны быть поставлены до 2022 года, Варшава выложит около 380 миллионов евро. Не совсем понятно, правда, как они смогут противостоять грозному российскому комплексу РЭБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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