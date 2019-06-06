Семь куполов и 55-метровая колокольня: на проспекте Мира в Калининграде строят храм Кирилла и Мефодия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Калининградскую область с двухдневным визитом. В среду глава РПЦ побывал на строительной площадке храма святых Кирилла и Мефодия на проспекте Мира в Калининграде. Церковь выглядит впечатляюще, ее хорошо видно с дороги – над верхушками деревьев уже возвышается центральный купол.

Еще четыре купола скоро поднимут, их освятил патриарх Кирилл.

Всего же установят семь куполов: пять над нефами храма, один над алтарной частью, а седьмой купол украсит колокольню. Специалистов по куполам в Калининград привозили из Центральной России. Для покрытия куполов используют нитрит титана, который не уступает сусальному золоту по прочности и долговечности.

- Поначалу очень многие помогали, мы подняли стены храма. А несколько месяцев назад Владимир Иванович Щербаков и компания «Автотор» решили принять участие в строительстве храма. Те купола, которые мы сейчас видим, – это их заслуга. Они взяли на себя финансирование строительства колокольни, оплату кровли. Если говорить о цифрах, то вклад Владимира Ивановича - это 30 миллионов рублей. И он согласился полностью закончить этот храм. Мы ему очень благодарны, - говорит председатель приходского совета строящегося храма протодиакон Андрей Пасхин.

Патриарх остался доволен темпами работ.Фото: Александр КАТЕРУША

При этом отец Андрей отметил, что всего в строительстве храма участвует порядка тысячи человек. Все они жертвовали разные суммы, но их вклад чрезвычайно ценен.

Храм святых Кирилла и Мефодия станет вторым по размеру в Калининграде после собора на площади Победы. Рассчитан он на 600 прихожан. Высота колокольни - больше 55 метров.

- Этот храм классической русской архитектуры, в Калининграде такого не было, он для региона уникальный. Те, кто бывает в «большой России», подобные храмы видели. Нам же, живущим в Калининграде, ближе и понятнее, привычна глазу архитектура другая, - говорит Андрей Пасхин. - Как сказал патриарх, посещая наш храм, когда-то Кафедральный собор Христа Спасителя стал зримым свидетельством того, что Калининград – это русская земля, так и этот храм станет закрепительным фактором того, что мы живем в России и претендовать на эту землю никто не должен и не будет. А если будет, то здесь стоят наши храмы, которые мы будем защищать до последней капли крови, как всегда было с русскими людьми!

Храм будет отделан светлым гранитом и оштукатурен набело. Здание по проекту включает в себя верхний и нижний храмы. Нижний храм будет освящен в честь святой мученицы Марианы, в память о калининградской семье, погибшей в авиакатастрофе над Синаем в 2015 году. Этим рейсом летела семья с двумя маленькими детьми, их мамой, бабушкой и прабабушкой. Все они погибли. В память о своих близких один из благотворителей принял решение построить нижний храм. Мученица Мариана — небесная покровительница его погибшей дочери.

Верхний храм будет освящен в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.