2019-06-07T14:26:46+03:00
Общество

Первые в Европе: АВТОТОР запустил производство флагмана BMW X7 и готовится к росту объемов производства

Представительский BMW X7 - самый крупный и роскошный кроссовер баварской компании. Премьера модели состоялась осенью прошлого года, в марте стартовали продажи в России, а 5 июня модель уже встала на конвейер в Калининграде.
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Кроссовер с номером 000 001Кроссовер с номером 000 001
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До этого момента X7 выпускали только на крупнейшем заводе BMW в американском Спартанбурге (штат Южная Каролина). Таким образом, АВТОТОР стал вторым в мире и первым Европе заводом, которому немцы доверили производить свою самую технологичную модель на сегодняшний день.

И это неслучайно, ведь именно калининградский завод является экспертным центром по выпуску внедорожников BMW модельного ряда Х для всех зарубежных предприятий концерна. Таким образом, BMW высоко оценивает уровень организации производства на АВТОТОР.

На торжественную церемонию в автоторовском цехе по традиции собрались почетные гости. «Первенец» - автомобиль с номером 000 001 - эффектно выехал к сцене в искрах фейерверка под живое музыкальное сопровождение.

- У нас важное событие сегодня - начало производства нового автомобиля, - отметил акционер АВТОТОР Сергей Щербаков. - BMW X7 - это самые последние мировые технологии автомобильной промышленности, и мы надеемся, что они нас приведут в прекрасное желаемое будущее. Поздравляю всех с праздником!

Как рассказал председатель Совета директоров ООО «АВТОТОР Холдинг» Валерий Горбунов, перед запуском кроссовера X7 была проведена основательная модернизация площадки по производству автомобилей BMW, включая капитальный ремонт здания, замену системы освещения и установку нового технологического оборудования.

Подписи на капоте оставили Владимир Кривченко, Дмитрий Кусков и Сергей Щербаков

Подписи на капоте оставили Владимир Кривченко, Дмитрий Кусков и Сергей Щербаков

По словам основателя АВТОТОР Владимира Щербакова, завод не стал бы вкладывать значительные средства в модернизацию производства, если бы не было перспективы расширения объемов выпускаемых автомобилей. Как подчеркнул Владимир Щербаков, в течение июня АВТОТОР должен подписать с правительством области специальный инвестиционный контракт (СПИК), который определит условия работы одного из крупнейших российских автопроизводителей на ближайшие 10 лет.

Только в 2019 году АВТОТОР направит на инвестиции в расширение производства и углубление технологии порядка 100 млн евро. В рассматриваемой сегодня редакции СПИК заложено обязательство по минимальному объему вложений компании - 12 млрд рублей.

Еще одно условие СПИК - за 10 лет АВТОТОР должен запустить в производство 10 новых моделей автомобилей со сваркой и окраской. В этой части требования к калининградскому заводу более жесткие, нежели к другим автопроизводителям. Как рассказал Владимир Щербаков, остальные автозаводы, кто уже подписал такие контракты, все вместе обязаны начать выпуск девяти автомобилей по глубокой технологии.

Что касается объемов производства, то в прошлом году АВТОТОР выпустил свыше 203 тысяч автомобилей. В этом году ожидается рост на 20 процентов - до 245 тысяч. В течение 10 лет, как отметил основатель компании, завод должен выйти на уровень 280-300 тысяч автомобилей, производимых по полному технологическому циклу.

- Работа предстоит сложная, напряженная, и очевидно, почему мы так внимательно следим за уровнем не только квалификации сотрудников, но и их зарплаты. За такую работу надо платить так, чтобы люди с ней справлялись и дорожили своим рабочим местом. Поэтому мы занимаемся социальной программой всерьез. Недавно пересматривали коллективный договор, заключили новый на следующие три года, и в нем не только подтвердили существующие социальные гарантии, но и расширили их перечень, - подчеркнул Владимир Щербаков.

Кстати, по оценке специалистов регионального министерства социальной политики, коллективный договор, заключенный на АВТОТОР, является лучшим среди предприятий области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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