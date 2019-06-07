2019-06-07T14:26:46+03:00
Общество

В Калининградской области отключили аналоговое телевещание: что дальше

«Комсомолка» собрала наиболее часто задаваемые вопросы о переходе на «цифру» и нашла на них ответы у специалистов филиала РТРС «Калининградский ОРТПЦ»
Надежда Ржевская
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Калининград попрощался с аналоговым телевидением.Калининград попрощался с аналоговым телевидением.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Что случилось?

3 июня в Калининградской области, как и в других российских регионах, навсегда отключили аналоговое вещание. И вместо этого в телевизорах поселилась… «цифра». Как говорят специалисты, Калининградская область полностью охвачена цифровым сигналом. 11 передающих станций обеспечивают прием 20 цифровых телеканалов в любой точке региона. Цифровое телевидение, точнее двадцать упомянутых каналов, доступно без абонентской платы. Настроить его прием можно самостоятельно.

Чем цифровое телевидение лучше аналогового?

Цифровое эфирное телевизионное вещание позволяет существенно повысить качество изображения и звука, экономить частотный ресурс, а также предоставляет возможность развития новых современных услуг. Благодаря развитию технологий эфирной трансляции в отдаленных местах вместо одного-трех телеканалов будет доступно до 20 телеканалов в цифровом качестве.

Кого и как звать на помощь, если не получается настроить телеприемник самостоятельно?

Специалисты филиала РТРС «Калининградский ОРТПЦ» провели инструктаж по переходу на цифровое эфирное телевидение для калининградских волонтеров. Добровольцы оказывали помощь в подключении к «цифре» пожилым людям и жителям, которые не могли сделать это самостоятельно.

Во время занятия специалисты калининградского филиала РТРС рассказали волонтерам об особенностях приема цифрового сигнала, дали практические советы по выбору приемного оборудования для настройки «цифры», продемонстрировали алгоритм подключения цифровой приставки и телевизора с поддержкой стандарта DVB-T2. Каждый слушатель получил информационные материалы для использования в предстоящей работе.

Подать заявку на получение помощи волонтера телезрители Калининграда могут по телефону региональной горячей линии (+7 4012) 310-517. Здесь же можно узнать об оказании адресной помощи социально незащищенными жителям.

Как теперь смотреть телевизор, например, в больнице?

- В конце апреля в наш адрес поступил звонок, - рассказала специалист группы информационного обеспечения Калининградского радиотелецентра Анна Корсун. - Жительница Калининграда сетовала на то, что при отключении аналогового телевидения без любимых программ и кинофильмов останутся пациенты больницы, где по-прежнему большинство телеприемников старые. Наши специалисты выехали в указанное медучреждение и установили там необходимое оборудование для приема цифрового сигнала. Известно, что волонтеры работали и с многодетными семьями, в Домом ветеранов и другими социальными группами населения, кто нуждался в помощи.

Можно ли подключить одну приставку к двум (и более) телевизорам?

Да, можно. Приставка – это аппаратное дополнение к телевизору старого образца. Это тюнер, который поддерживает стандарт DVB-T2, необходимый для приема цифрового эфирного ТВ. При подключении приставки к телевизору к ней переходят функции настройки телеканалов и их переключения. Поэтому, переключая телеканалы на приставке, вы будете переключать их на всех присоединенных к ней телевизорах.

А вот если хотите смотреть в разных комнатах разные передачи, тогда придется для каждый телевизора подключить к отдельному тюнеру DVB-T2.

Возможна ли бесплатная трансляция каналов первого и второго мультиплексов в отелях, барах, институтах?

Плата за трансляцию в общественных местах взимается не РТРС, а Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). Эфирные телеканалы транслируются в свободном доступе. Однако трансляция в публичном месте регулируется законодательством об авторском праве и смежных правах. Согласно законодательству, трансляция в барах, ресторанах, поездах и т.д. может рассматриваться как использование авторского контента в коммерческих целях. Соответственно, создатели контента могут претендовать на вознаграждение, и владельцы мест, где ведется такая трансляция, обязаны делать отчисления в соответствующие авторские фонды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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