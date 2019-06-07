Закрытый показ в Калининграде: «Адам и Ева», мировая война и торжество коммунизма

Вопреки «поросячьему визгу»

Выбор материала для нового спектакля Литературного театра неискушенного (да, пожалуй, искушенного тоже) зрителя может удивить. Пьеса Михаила Булгакова «Адам и Ева», мягко говоря, не относится к самым популярным произведениям этого писателя. Хотя стоит заметить, что «Литературный» во главе с режиссером Альбертом Михайловым вообще никогда не были склонны двигаться проторенным путем. Однако всему должна быть причина. Дело ведь не только в спартанской обстановке выделенного театру зала областного центра культуры молодежи на улице Бассейной. Хотя, кажется, и в ней тоже.

Альберт Михайлов (А. М.): - Мне эту пьесу принесли наши актеры Эдуард Бирюков (в спектакле он играет Михаила Булгакова) и Кирилл Коротков (в роли академика Ефросимова). Я ее вернул, потому что это – не драматургия, и я понимаю, почему ее практически не ставили. Но после переезда из Дворца культуры моряков сюда я взглянул на эту разруху и сразу вспомнил пьесу. Потому что декорации даже не надо было выдумывать, а на обычной сцене все выглядело фальшиво и в общем антиэстетично. Кроме того, я смотрю телевизор, где в большом количестве присутствуют могильщики и падальщики, как я их называю. И знаком с опросами общественного мнения, согласно которым, 70 процентов Россиян симпатизируют Сталину. В общем, я пришел к выводу, что надо ставить «Адама и Еву», только в несколько переработанном варианте. Для нашего поколения война – это не прогулка. А весь этот сегодняшний визг поросячий… В общем, будем считать, у меня пацифистский синдром сработал. Другое дело, что если играть пьесу так, как она написана Булгаковым, могло получиться нечто вроде пародии. Я боялся хохота в зале. Это в 1975-м или 1980-м пробегающий по сцене Дараган с крыльями вызвал бы аплодисменты. А сейчас я говорил ребятам, мол, вот увидите: Дараган побежит – и будет хохот. Настолько сегодня другая публика, не понимающая условностей и прочей театральной специфики. Но, к счастью, все обошлось, хотя я не рассчитывал на такое восприятие…

По ходу действа Ева (Оксана Михайлова) полюбила академика Ефросимова (Кирилл Коротков).Фото: Геннадий Филиппович

Два «закрытых показа»

Программка предупреждает, что зрителю предстоит увидеть «трагическое осмысление пьесы со счастливым концом». На поверку оказывается, что и конец-то отнюдь не оптимистический, вопреки оригиналу. И хотя к собственно авторскому тексту Альберт Михайлов отнесся достаточно бережно, в спектакле он задействовал и новых героев (в числе которых сам Булгаков) и сюжетные линии, которых изначально не существовало: например, присутствует проекция на куда более известное булгаковское произведение – роман «Мастер и Маргарита».

А. М.: - Я полагаю, это бродило в самом Булгакове. Когда в одной из сцен Ева говорит, что каждую ночь видит один и тот же сон, когда ее уносят черные кони – ведь этот эпизод потом появится в «Мастере и Маргарите». Да и многие литературоведы в этой пьесе обнаруживают мотивы будущего романа. Мне тоже кажется, что эта тема пульсирует в «Адаме и Еве». И я решил сделать ее одним из направлений развития сюжета. Убрал писателя Пончика-Непобеду и вместо него ввел Булгакова. Эпизод с Маргаритой просто написал сам. Понимаю, что это кощунство, но надеюсь, что публика не чувствует самодел. Финал я тоже сознательно изменил. У Булгакова-то все кончается хеппи-эндом: все помирились, мировая революция победила. А у меня концовка абсолютно трагическая. Потому что я сейчас живу в таком состоянии, видя, что творится вокруг. Нам ведь спектакль, вообще-то, не рекомендовали особо рекламировать. Сами мы это назвали «закрытый показ». Два представления – и все. Да, впрочем, мы и публики-то сейчас больше чем на два спектакля не наберем…

Те, кто все-таки знаком с текстом оригинала, при желании могут, конечно, придраться к тому, что, например, 28-летнего инженера Адама играет один из ветеранов Литтеатра Александр Смирнов. Галина Андрусова по возрасту также старше своей героини – 23-летней домработницы Ани. И даже в роли 37-летнего авиатора Дарагана занят еще один корифей – Александр Костенко. Но, во-первых, в данном случае реальный возраст талантливых актеров восприятию не помеха (скорее даже, наоборот, способствует лучшему пониманию пьесы в ее «михайловской» интерпретации). Во-вторых, имеется и другая причина для такого решения режиссера.

А. М.: - Во всех театрах рано или поздно возникает конфликт: молодежь рвется играть, а все роли заняты «стариками». У нас все наоборот – «старики» надежные, дисциплинированно ходят на репетиции, а молодым пофиг, они даже радуются, когда роли достаются «старикам».

Режиссер Альберт Михайлов дополнил и переосмыслил булгаковское произведение.Фото: Геннадий Филиппович

Когда голые стены помогают

По прочтении пьесы «Адам и Ева» закрадывается стойкое подозрение, что автор писал ее по принуждению, в силу жизненных обстоятельств - как раз в то время произведения Булгакова перестали печатать, уже поставленные спектакли изымались из репертуаров театров, а новые пьесы запрещались к постановке, так что, материальное положение литератора было тяжелым. Оттого и ощущение некоторой небрежности, недоработанности, отсутствия подлинного интереса к теме. Зато после просмотра спектакля Литературного театра складывается твердое впечатление, что режиссер и актеры в данном случае выступают, если можно так выразиться, больше Булгаковым, нежели сам Михаил Афанасьевич. Недаром же кроме «Мастера и Маргариты» в постановке довольно лихо обыгрываются названия его повестей «Собачье сердце» и «Роковые яйца». Да и аллюзия с Адамом, трансформирующимся в Сталина, прозрачна – может, даже слишком (но это, вероятно, с учетом все того же современного зрителя). Даже от голых кирпичных стен зрительного зала тянет мрачным холодом тоталитаризма – хотя, может, это обыкновенная сырость. Для тех, кто не в курсе: из уютного и обжитого за много лет Дворца культуры моряков «Литературный» в прошлом году, что называется, попросили.

А. М.: - Конечно, было обидно – поскольку и сейчас не понимаю, зачем нас было выгонять? Но вообще к переезду я отнесся спокойно. Все театральные коллективы рано или поздно умирают, у самодеятельных театров срок жизни вообще 5-6 лет. Мы просуществовали 45. Я сам себе сказал, что этот переезд, может, и к лучшему: новый кон, по-новому раздадим карты… И ведь мы уже девять программ на этом месте успели выдать! Хотя, это, может быть, агония… У меня мечта создать механизм, который сможет работать без меня. Когда те начнут что-то ставить, другие… А я буду только веером пальцы гнуть. И в ДКМ ничего не получалось. А здесь получилось. Вот недавно они поставили «Смотрите, кто пришел». Я палец о палец не ударил. Только вызвал Женю Полина, говорю ему: сделаешь спектакль по творчеству Жени Видмиденко – это наша актриса, поэтесса и певица. Такая программа, где вокал, чтение, стихи, достаточно сложная. Я ведь ребятам давно уже говорю, что Чехова или Островского может поставить любой прохожий. По ремаркам, выписанным мизансценам. И интермедию на две-три минуты – хрен! Кроме того, у меня ощущение, что сейчас нам «свой» зритель уже и не нужен. Во всяком случае, я обойдусь. Еще не определился, кто к нам сейчас ходит, но, все-таки, мало уже нашего, «того» зрителя.

О ЧЕМ ПЬЕСА

Пьеса-антиутопия Михаила Афанасьевича Булгакова «Адам и Ева» была написана в 1931 году по заказу ленинградского Госнардома имени Карла Либкнехта и Розы Люксембург. В произведении описывается «конец света» в результате мировой войны с применением отравляющих газов. Из всего населения Ленинграда, благодаря уникальному изобретению академика Ефросимова, уцелело лишь несколько человек. В маленькой коммуне бушуют нешуточные страсти, затрагивающие вопросы бытия и выживания цивилизации. Завершается повествование торжеством мировой революции. При жизни Булгакова пьеса не публиковалась и не ставилась. Впервые вышла в 1971 году, в Париже. В СССР ее опубликовали в октябре 1987 года, а затем на «перестроечной» волне было сделано несколько театральных постановок.