Александр Васильев показал отреставрированную квартиру в Зеленоградске

Историк моды и ведущий Первого канала Александр Васильев завершил реставрацию довоенной квартиры в Зеленоградске. Результатом похвастался, выложив фотографии интерьеров на своей страничке в Инстаграме.

«Годы упорного труда, реставрации стен, мебели, картин и прикладного искусства увенчались успехом. Наконец у моей новой квартиры в Кранце (Зеленоградске) появилось свое собственной лицо! Вот его первые фотографии!» - написал Александр Васильев.

Александр Васильев завершил реставрацию довоенной квартиры в Зеленоградске.Фото: Instagram.com

Одна из звездных подписчиц маэстро – писательница Дарья Донцова так отреагировала на эти фотографии: «Сашенька! Поздравляю! Это прекрасно! Это так красиво, каждая деталь продумана. Смотреть на фото просто эстетическое наслаждение».

На опубликованных снимках – приятные глазу интерьеры. Стены окрашены по-разному. В одной комнате они нежно-сиреневые, в другой уже желтые. Расставлена старинная мебель, на антикварных комодах – вазы и подсвечники, часы и скульптурки.

Александр Васильев завершил реставрацию довоенной квартиры в Зеленоградске.Фото: Instagram.com

Очень много картин, зеркала в шикарных рамах. Все это Васильев копил в Зеленоградске годами и вот теперь, каждый предмет нашел свое место в отремонтированных помещениях.

У Васильева квартиры в старом довоенном доме. И подход он избрал верный – отреставрировать не только квартиры, но и сам особняк.

- Хочется восстановить все, включая внутренний вид здания. Предстоит поставить снятые двери. Быстренько это не делается. Требуются месяцы работы и немало денег. В планах покрасить фасад, восстановить крышу, облагородить территорию вокруг дома. Я могу взять это на себя. Я же не берусь красить все дома в городе. Мне было бы приятно жить в добротно отреставрированном с исторической точки зрения доме, – рассказывал он в одном из интервью «Комсомолке».

Александр Васильев завершил реставрацию довоенной квартиры в Зеленоградске.Фото: Instagram.com

Кстати, себя Александр уже давно называет местным жителем.

- Я – житель Зеленоградска, - говорит он. - Зеленоградск для меня по значимости – второй город в России после Москвы. Есть места во Франции и Литве, которые я очень люблю. Но в России у меня просто больше нигде нет домов. В Зеленоградск я привез много мебели, живописи, книг. Я очень рад. Потому что все в могилу не возьмешь.