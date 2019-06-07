Как мастера-иконописцы научились прославлять социалистическую революцию

Из всей Ивановской области в «Золотом кольце» числится только сам город Иваново, но это вовсе не значит, что кроме него в регионе смотреть больше нечего. Скорее даже, наоборот.

Интересно, что окружающая действительность здесь воспринимается не только на глаз, но и на слух. Во-первых, люди тут говорят с забавным акцентом, они «якают»: «Без пятнадцати двЯнадцать». До этого я слышал что-то подобное у жителей Гаврилов-Ямского района свой родной Ярославской области.

Во-вторых, названия местных населенных пунктов для калининградского уха звучат довольно экзотично: Южа, Пучеж, Вичуга, Кохма, Наволоки, Лух, Шуя… Даже как-то неудобно становится за наши шаблонные железнодорожные, шоссейные и малиновки. Но вот чтобы все эти ивановские города и городки посетить, нужно брать хотя бы месячный отпуск. Увы, такого количества времени в нашем распоряжении не было, поэтому мы решили съездить хотя бы в единственное на всю Россию село-академию Палех.

Крестьяне-антиквары

С детства помню палехскую шкатулку, стоявшую у нас дома в книжном шкафу. Но никогда не задавался вопросом, откуда взялась мода на лаковую миниатюру. Почему-то думалось, что сказочные сюжеты на ларцах и брошках – это старинный народный промысел, уходящий корнями в древность. Оказалось, что это одновременно и так, и не так.

Палех еще с допетровских времен славился своими иконописцами. Причем, в селе выработалась собственная школа, выделяющаяся на фоне других особым вниманием к мелким деталям, прорисовке пейзажа и элементов архитектуры. Однако после революции десятки мастеров остались без привычных заказов и вынуждены были либо добывать хлеб насущный трудом на ивановских ткацких фабриках, либо перенаправить свои художественные таланты и навыки в новое русло.

Мастер Б.Н. Кукулиев - миниатюра "Накануне" (из собрания Государственного музея палехского искусства).Фото: Иван МАРКОВ

Судя по всему, революционные перемены часть художников приняла легко, так как писание икон для них вряд ли было чем-то большим, нежели выгодным ремеслом. Американец Альберт Рис Вильямс, путешествовавший по советской России в 1920-е годы, приводит беседу, состоявшуюся по ходу сортировки церковных ценностей в одном из суздальских монастырей. Один из участников процесса обнаружил среди прочего имущества работу своего отца. Это была икона, изображающая Страшный Суд.

- Стоит не дороже дерева, на котором нарисована, - заявил крестьянин. - Монахи заплатили батюшке 800 рублей, и с помощью шести мастеровых он закончил икону за месяц. Прекрасно помню: 50 рублей положили на водку, и они всей компанией уходили в лес в трехдневный запой.

Действительно, за несколько столетий, как свидетельствуют сотрудники Государственного музея Палехского искусства, прижимистые местные крестьяне отлично научились отличать подлинные древности от новодела. Разбирались палешане в этом искусстве куда больше священников и монахов. И после выполнения заказов в ярославских, владимирских и новгородских церквях и монастырях возвращались домой с ценным «уловом» - иконами средневековых мастеров. Именно эти работы впоследствии и стали основой богатой музейной коллекции.

Триумф фронтовика Первой мировой

Что же касается лаковой миниатюры, то родоначальниками этого стиля стал вернувшийся с фронтов Первой мировой войны потомственный иконописец Иван Иванович Голиков. В 1921 году он создал свою первую расписную шкатулку из папье-маше. Вещицу оценило руководство Кустарного музея, ей заинтересовались искусствоведы. Через три года в Палехе создали «Артель древней живописи», в которой начинает трудиться Голиков со своими товарищами. В том же году работы миниатюристов производят фурор на выставке в Венеции, а в 1925 году артель получила Гран-при на Всемирной выставке декоративных искусств в Париже.

Ну а после столицы Франции бывшие иконописцы, сумевшие найти себя в суровом XX веке, начинают греметь уже по всему миру, прославляя Советский Союз шкатулками с военными и революционными сюжетами. Не забывая, впрочем, и про фольклор.

Сегодня в Палехе есть памятник Ивану Голикову, открыт для посетителей и его дом-музей. Само же село по-прежнему привлекает художников (они сюда переезжают во множестве), а если пройтись по улицам, то бросается в глаза обилие мемориальных досок в честь основоположников палехского искусства на деревянных избах и немногочисленных панельных двухэтажках.

Палехские иконописцы всегда славились тщательной прорисовкой мелких деталей.Фото: Иван МАРКОВ

Сколько стоит настоящее искусство

Кстати, местные нас предупредили, что Палех, как и любое другое место, в котором наблюдается большое скопление людей искусства, прямо-таки бурлит скандалами. Художники кучкуются по артелям, называют конкурентов профанами и убеждают, что именно их сообщество является законным преемником традиций древних мастеров. Как бы то ни было, говорят, количество заказов в последние годы резко возросло, а выпускников местного художественного училища разбирают на роспись новых храмов, как горячие пирожки.

Кстати, в Палехе до сих пор есть, на что посмотреть из архитектуры: тут и Крестовоздвиженская церковь с шатровой колокольней и резным иконостасом, и деревянный, с наличниками и колоннадой, Дом культуры, и фонтан «Сноп» - первый в России, напечатанный строительным 3D-принтером. Не говоря уже о многочисленных домах-музеях.

Но если решите приобрести что-то из лаковой миниатюры, запасайтесь деньгами. Палехские мастера ценят свои работы по достоинству, и могут попросить за отдельные экземпляры десятки и даже сотни тысяч рублей.

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