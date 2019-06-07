Из-за жары калининградцы чаще вызывают "Скорую помощь"

Главный врач городской станции скорой медицинской помощи Игорь Старостин сообщил, что за последнюю неделю среднесуточное количество вызовов по областному центру увеличилось в среднем на 25 процентов. Бригады стали чаще направляться на вызовы в связи с тепловыми ударами, перегревом, обострением хронических заболеваний. Такие данные приводит региональный минздрав.

- Жаркая погода особенно опасна для детей, людей, страдающих гипертонией, ожирением, атеросклерозом, ожирением, эндокринными заболеваниями, сердечной недостаточностью, - подчеркивают медики и напоминают основные правила поведения.

1. Всем гражданам, независимо от возраста и состояния здоровья, необходимо поддерживать водный баланс в организме. Однако людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, нельзя выпивать более полутора литров в день, иначе сердцу будет тяжело справляться с перекачиванием крови.

2. Страдающим гипертонией, а это болезнь в последние годы очень сильно «помолодела» и может отмечаться и у поколения 30-40-летних, необходимо постоянно принимать нормализующие давление препараты. Гипертоникам рекомендуется принимать разжижающие кровь препараты, чтобы снизить опасность образования тромбов.

3. В жаркое время года лучше отказаться от тяжелой, жирной и жареной пищи, алкоголя. Для организма вполне подойдут рыба, овощи, фрукты, кисло-молочные продукты.

4. Легче переносить жару помогают обтирания, душ комнатной температуры. В особо жаркие дни без необходимости лучше не выходить на улицу, выбирая для этого лишь утренние и вечерние часы и места, где есть тень и зеленые насаждения, – к примеру, парки и скверы.

5. Если кто-то отправился к морю либо на озера, то загорать лучше также утром или вечером, когда солнце наименее активно. Физическая нагрузка должна быть сведена к минимуму.

6. В солнечные дни рекомендуется носить легкую одежду из хлопковых и льняных тканей и светлый головной убор.

7. Родителям нужно быть особенно внимательным к своим детям, не оставлять их без присмотра вблизи водоемов и во время купания. При выходе их дома обязательно иметь с собой воду и следить за тем, чтобы на ребенке был головной убор и он не перегревался на солнце, а еще лучше – находился на улице в тени. При малейшем подозрении на ухудшение состояния необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью!

ВАЖНО!

Первая помощь при тепловом ударе

Если с кем-то случился тепловой удар, нужно поместить этого человека в тень, по возможности положить на спину и подложить что-нибудь под ноги, дать воды и также обтереть смоченной водой тканью. При ухудшении состояния немедленно вызывать скорую помощь!