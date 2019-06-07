В Веселовке спустят на воду «кантовскую лодку»

Старинный дом в поселке Веселовка Черняховского района (бывший Юдшен), напомним, признан тем самым, в котором Иммануил Кант прожил три года, будучи учителем у детей местного пастора. Долгое время он был заброшен, разрушался. Однако 1 августа 2016 года президент России выделил из своего резервного фонда 46 миллионов рублей на создание в Веселовке музея. И 16 августа 2018-го «Дом Канта» принял первых посетителей.

А 8 июня сюда прибудет целая делегация из Германии – представители семьи Лойяль. И в Веселовке пройдет торжественная передача музею необычного экспоната. Дело в том, что немецкие гости решили подарить «Дому Канта» лодку. Да не простую, а – историческую. Такую, на каких когда-то ходили по реке Ангерапп (ныне – Анграпа). И именно на таких лодках здесь переправляли с берега на берег будущего великого философа.

Инициатор этого проекта – член международного общества «Друзья Канта и Кёнигсберга» доктор наук Дирк Лойяль. Он из города Швальбах. А вот его предки жили в Юдшене, где с 1712 года владели деревенской переправой.

Через реку Канта возил паромщик Самуэль Лойяль (1693-1765). Он же был старейшиной церковного прихода. Так что Самуэль общался с философом не только при переправах, но и во время застолий в доме пастора Андерша, и на воскресных богослужениях.

Помимо переправы семье Лойяль принадлежали права на рыбную ловлю. Потому когда у Андершей Канту на обед подавали рыбу, это был улов из нынешней Анграпы. А поймал его кто-то из Лойялей.

Так, в общем, эта семья и вписала себя в кантовскую биографию.

А на этом снимке тот самый Манфред Лойяль строит лодку для «Дома Канта». 2019 год.

Идея подарить музею в Веселовке копию лодки, на которой возили Канта, – отличная. Но как сделать такую лодку? К счастью, в многочисленном семействе есть Манфред Лойяль. И этот уроженец Восточной Пруссии – последний из лодочников реки Ангерапп. Причем у него имеются чертежи лодки, на которых там плавали, а по профессии он – столяр. И при всем этом ему очень хотелось еще разок прокатиться по реке своего детства…

Лодка была построена в городе Вупперталь, где живет Манфред Лойяль. Сейчас она уже в Веселовке. И 8 июня в 15 часов здесь состоится символической спуск на воду. «Освятив» лодку в анграпской воде, участники церемонии отправятся в «Дом Канта». После осмотра музея гости и хозяева за чаем обсудят дальнейшее сотрудничество.

На церемонии ожидается два десятка потомков паромщиков и рыбаков Юдшена. И кроме строителя лодки будет еще один старожил – Кристель Дидт (урожденная Лойяль). 9 июня семейная делегация вновь приедет в Веселовку. Кристель Дидт и Манфред Лойяль хотят провести экскурсию, рассказав своим более молодым родственникам о довоенной истории поселка.

Объект в Веселовке, напомним, «приписан» к Кафедральному собору на острове Канта в Калининграде, где создан музей, посвященный философу. Принимать в дар «кантовскую лодку» будет Марина Ядова – заместитель директора собора и руководитель музея. Где же разместят новый экспонат? Ведь его длина – почти четыре метра, ширина – метр, высота – 60 см, вес – 200 кг. Музейные помещения для таких габаритов явно маловаты.

По словам Марины Ядовой, лодку выставят не в здании, а рядом с ним. Видимо, пока это будет временное размещение. Сейчас музейщики думают, как новый экспонат наилучшим образом вписать в территорию вокруг «Дома Канта», которая, заметим, тоже еще только обустраивается.

Собственно, в начале славных дел и сам молодой музей.

– Мы еще пишем его концепцию, – сказала Марина Ядова, – к осени должны завершить.

Разумеется, музей в Веселовке будет рассказывать о Канте как об Учителе. Однако нужно дать представление и о семье, в которой он жил, и о самом месте, где будущий профессор делал первые шаги на педагогической стезе. Значит, должен быть и раздел, посвященный истории поселка.

А семья Лойяль готова и впредь оказывать музею посильную помощь в этой работе.