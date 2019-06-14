Калининградцев будут штрафовать за купание в запрещенных местах

В Калининградской области ввели штрафы за купание в запрещенных местах. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях были приняты на заседании Облдумы в четверг, 13 июня.

Штрафовать отдыхающих отныне будут за купание в местах, где установлены щиты и аншлаги с предупреждающими знаками и надписями. Также депутаты запретили калининградцам заплывать за буйки, которыми обозначают отведенные для купания участки акватории.

Что касается непосредственно штрафов, нарушителям придется выложить от 1 до 3 тысяч рублей.

Как сообщил на заседании Облдумы глава комитета по безопасности и правопорядку Александр Мусевич, в прошлый купальный сезон в регионе утонули 35 человек, включая девять детей.

- Основной причиной гибели является нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, а именно купание в запрещенных местах, − отметил Александр Мусевич.

Протоколы на нарушителей будут составлять должностные лица Отряда государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны, рассматривать – мировые судьи.