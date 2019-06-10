2019-06-10T14:14:46+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» и Министерство транспорта Российской Федерации договорились о сотрудничестве

Президент-Председатель Правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих подписали соглашение о сотрудничестве федерального министерства и кредитной организации.
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Церемония подписания состоялась в ходе Петербургского международного экономического форума.

Соглашение направлено на участие ОАО Банка «Открытие» в мероприятиях по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также проектов по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры, за которые отвечает Минтранс России. Помимо реализации транспортных проектов стороны рассмотрят вопрос развития партнерских отношений в части использования продуктов и услуг финансовой группы «Открытие».

«Создание безопасных и качественных дорог - важнейшая государственная задача. Мы надеемся на плодотворное взаимовыгодное сотрудничество с банком «Открытие» по этому проекту на благо России», - прокомментировал Евгений Дитрих, министр транспорта Российской федерации.

«Банк «Открытие» как государственный системообразующий банк, в полной мере сознает свою ответственность за развитие инфраструктуры российской экономики и считает партнерство с Министерством транспорта в рамках этого национального проекта важной социальной и бизнес-задачей», - отметил президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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