Отдых в летних лагерях: «Питание 5 раз в день. И никаких гаджетов!»

Яркое солнце, июньская жара, изумрудная зелень Майского леса, зажигательная музыка и сотни счастливых детских лиц – так открывалась первая оздоровительная смена в детском оздоровительном центре имени Валентины Терешковой под Светлогорском. Торжественное мероприятие началось с построения «космических» отрядов на новом стадионе, где можно заниматься футболом и другими спортивными играми.

- Поздравляю вас ребята. Сегодня славный, добрый день! Уже 51 год наш детский лагерь открывает летний сезон. Мы стоим на новой спортивной площадке. И хочу пожелать, чтобы всю смену вас радовало солнце, спорт и отдых, чтобы у вас появились новые друзья и вновь вы мечтали приехать сюда, - приветствуя юных «терешковцев», сказал мэр Калининграда Алексей Силанов.

Он приготовил ребятам сюрприз и вручил замечательные подарки командирам отрядов – футбольные мячи.

Администрация Калининграда действительно сделала всё, чтобы дети прекрасно отдохнули, набрались энергии и сил. Именно спорт и здоровый образ жизни лежит в основе политики муниципальных загородных центров. Дети активно занимаются в спортивных секциях, ходят в походы, на море, в бассейн.

- Ребятам я немножко завидую, - признался Алексей Силанов. - Мне в школе не пришлось отдыхать в пионерском лагере. Летом помогал родителям заниматься хозяйством, но тем не менее на каникулах была яркая насыщенная жизнь, были занятия в местном лесничестве, поездки в Москву, Белоруссию, по городам Золотого кольца. Отмечу, что этот детский центр – один из самых больших загородных центров комитета по образованию, который принимает юных калининградцев. В целом за это лето в наших центрах отдохнут более 5 тысяч ребят. В первую смену в 7 загородных лагерей заехали 1200 детей и свыше 4 тысяч человек пришли в центры дневного пребывания при школах, учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта. Отдых будет интересным и познавательным.

Общаемся с ребятишками 9-го отряда, они занимаются в школе танцев «Северо-Запад». Самому младшему воспитаннику 4 года, а многие дети приезжают сюда на лето уже не первый год.

Симпатичная девчушка Соня, - ей 10 лет, - взахлеб делится впечатлениями:

- Я уже четвертое лето раз приезжаю. Мы танцуем, учим новые номера. Купаемся в море и бассейне, ходим на озеро Тихое. Это здорово - море развлечений!

- Очень здесь нравится. Огромное солнечное пространство, шикарная зеленая территория, - говорит руководитель Мария Кроули. - У нас команда и своя программа. Не только отдыхаем, но и продолжаем обучение, здесь в «терешках». Занимаемся рисованием, математикой и английским языком, проводим мастер-классы. Дети с увлечением занимаются «скалолазанием» в веревочном городке, безбоязненно проходят препятствия. Утром пробежка, потом три километра до ФОКа в Светлогорске, там – плавание. Стараемся вывозить ребят в интересные места на экскурсии.

Директор детского центра имени Терешковой Валерий Чернуха рассказал, что сейчас приняли 243 ребенка, часть из них из малообеспеченных семей, есть две команды борцов, танцоры, воспитанники киношколы искусства. Половина детей приезжают сюда во второй-третий раз:

- К счастью, у нас информационное интернет-поле ограничено. Поэтому дети активно отдыхают без гаджетов. Играют, загорают, купаются. Отличный тренажерный зал и каждый вечер дискотеки со всеми современными эффектами, как для малышей, так отдельно для ребят постарше. Кормят пять раз в день, очень вкусно готовят. Посмотрите, какая отличная кухня и столовая! Помните классику жанра – фильм «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен»? Там директор лагеря привесы подсчитывал. Методика осталась та же. Так и у нас! Дети к концу смены набирают вес.

КОНКРЕТНО

Что ждет ребят в лагере

Лагерь расположен в 1,5 км от побережья Балтийского моря. Для размещения отдыхающих построены одноэтажные корпуса на 4-9 человек, оборудованные санузлами, горячим водоснабжением, душевыми кабинами. Лагерь оснащен медицинским пунктом, бассейном для малышей, тренажерным залом, классами для занятий в кружках, залом для дискотек, 3D-видеозалом, площадками для волейбола и баскетбола, футбольным полем. Питание сбалансировано и разнообразно (столовая на 400 мест), вода высокой степени очистки (ультрафиолет + фильтр обезжелезивания).