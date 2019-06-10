«Перед уходом на фронт построил в деревне мельницу»

Поиск пропавших без вести бойцов Красной армии или мест захоронений иногда ведется их родственниками не через официальные структуры, а через соцсети. И действительно, запрос в Подольский архив Минобороны догадается написать не каждый, к тому же, канцелярский ответ на него может и не удовлетворить. А инструмент поиска через профильные сообщества работает быстрее и часто даже эффективнее. Именно так нашел место захоронения своего дяди врач из Ростова-на-Дону Олег Гриценко. Помог ему поисковик калининградского отряда «Совесть» Павел Бураченко, который параллельно ведет свой канал на Youtube, где выкладывает отчеты с экспедиций.

- Мне написал один из подписчиков из Ростовской области. Зовут его Олег, и он попросил помочь, - рассказывает Павел. - Оказалось, что в Восточной Пруссии у него в феврале 1945 года пропал дядя Владимир Ильич Павленко. Олег попросил меня выяснить, есть ли где-то в Калининградской области его могила.

Вместе со своей женой Павел Бураченко начал мониторинг известных ему баз данных, и они довольно быстро нашли место захоронения Владимира Ильича.

- Погиб он, как мы выяснили, в феврале 1945 года в деревне Крагау, - продолжает Павел. - В том же месте он после боя был похоронен, после чего его останки были перенесены в поселок Русское (у немцев он назывался Гермау). Мы съездили к памятнику, все сфотографировали и переслали снимки Олегу, а он нам прислал фото своего дяди. Мы ее распечатали и сейчас собираемся еще раз в Русское съездить, чтобы приклеить фото рядышком.

«Инженерный парень»

В 1941 году из семьи Павленко на фронт ушел старший брат Иван. Владимиру же в это время было всего 15 лет. В июле 1942 года его родная деревня Павловка и весь Морозовский район Ростовской области был оккупирован германскими войсками. За полгода жизни под оккупантами семье Павленко пришлось пережить в том числе и принудительные работы на строительстве немецких оборонительных сооружений.

- Мне бабушка рассказывала, как немцы ее вместе с другими жителями отправили за деревню рыть окопы и противотанковые рвы, несмотря на то, что она была беременной, она вынашивала мою маму, - рассказывает Олег Гриценко. – Румынский солдат на этих работах ударил ее прикладом в живот. Правда, увидевший это немецкий офицер дал затрещину румыну и отправил мою бабушку домой. Может, это и спасло ребенка, моя мама родилась здоровой.

Владимир Павленко был шестым в семье (всего детей было 10, но четверо умерли в младенческом возрасте), на фронт он отправился в 17 лет, специально прибавив себе год. Но перед уходом на войну он успел сделать то, что спасло его маму, братьев и сестер от голодной смерти.

- Как мне бабушка рассказывала, Володя был инженерным парнем, - продолжает Олег Гриценко. - Когда Паулюс в Сталинграде сдался, и немцев прогнали, он в 1943 году соорудил мельницу, чтобы в деревне не голодали. Все колхозники ходили к нему и пользовались этой мельницей. Остатки муки он собирал, и этого хватало для поддержки семьи. Я, конечно, не понимаю, как это можно было соорудить, он же пацаном совсем был еще.

«Старший брат хотел забрать его в рембат, но не успел»

Все это время неподалеку от Морозовского района Ростовской области воевал с фрицами старший брат Володи - Иван Павленко. Так как он был хорошим механиком, его отправили перебирать танковые двигатели в 18-й армейский ремонтно-восстановительный батальон. Слесарь-моторист Иван знал о способностях своего младшего брата, также он прекрасно понимал, что Володя дома не усидит и отправится на фронт. Согласно рассказам родственников, во время отпуска Иван уговорил брата пойти к нему в рембат, о чем он пообещал договориться со своим начальством.

- Иван знал, что если Володька пойдет к нему в батальон, то он выживет, перелом-то в войне уже наступил, - рассказывает Гриценко. – Но не сложилось. В итоге, старший брат, хоть и тяжело больным, но вернулся домой (он был награжден медалями «За оборону Кавказа» и «За боевые заслуги», а также орденом «Красной звезды» - Ред.), а младший погиб в Восточной Пруссии.

Владимир Павленко отправился на фронт в 17 лет, специально прибавив себе год.Фото: из семейного архива

Сражение под Витебском

Боевой путь Владимира Павленко был коротким, но боец прошел по очень тяжелому маршруту. Призван в армию он был 7 января 1944 года, после распределения попал в 555-й минометный полк (39-я армия), который в это время был переброшен с 1-го Прибалтийского на Западный фронт. 24 апреля 1944 года фронт был переименован в 3-й Белорусский, начались приготовления к крупнейшей за всю Вторую Мировую войну Белорусской стратегической наступательной операции под кодовым названием «Багратион».

555-й минометный полк был придан пятому гвардейскому стрелковому корпусу под командованием генерал-майора Ивана Безуглого, задачей которого был прорыв обороны противника в районе деревень Шарки и Замосточье Витебской области, перерезать железную дорогу Витебск - Орша и далее перехватить дорогу Витебск - Мокшаны. Надо сказать, что преимущества у 39-й армии перед немцами не было - соотношение сил было практически один к одному. Тем не менее, со своей задачей корпус справился блестяще.

23 июня после мощной артподготовки начался прорыв, уже 25 июня к юго-западу от Витебска 39-я армия соединилась с 43-й, заперев в «котел» 53-й армейский корпус генерала пехоты Фридриха Голльвитцера (сам генерал попал в плен вместе с начальником штаба корпуса и двумя командирами пехотных дивизий). А 27 июня от немцев был освобожден Витебск.

Пылающая Восточная Пруссия

В октябре 1944-го, после окончания Таурагской операции, минометный полк Владимира Павленко уже стоял на границе с Восточной Пруссией. Согласно отчету генерала Безуглого, утром 17 октября гвардейцы 17-й, 19-й и 91-й стрелковых дивизий под прикрытием артиллеристов и минометчиков перешли реку Шервинта на абсолютно открытой местности, сходу атаковав противника. За день было отбито пять контратак, и к вечеру захвачены поселки Гоберишкен, Гетткантен, Самелукен и Гринцфельде.

Надо понимать, что пограничные укрепления строились немцами несколько лет, поэтому бой был поистине страшным и кровопролитным. Особенно тяжело бойцам было брать бетонные ДОТы, защитники которых оборонялись с упорством обреченных. Тот же Безуглый пишет, что одну только огневую точку отрядам ночных действий 17-й гвардейской стрелковой дивизии не удавалось подорвать трижды. С ней справился только танк Т-34, бивший по ДОТу прямой наводкой со ста метров.

В феврале 1945 года 5-й стрелковый корпус получил задачу отрезать пути отступления немцев от Кёнигсберга к Пиллау (Балтийску). Однако помешать группировке противника, двигавшейся со стороны Фишхаузена (Приморска) навстречу группировке, прорывающейся из Кёнигсберга, не удалось. Утром 19 февраля гитлеровцы, раскусившие намерение советского командования, начали прорыв при поддержке танков и самоходок. Прорыв был успешным. С 19 по 26 февраля немцы подвинули советские соединения и сумели отбить территорию площадью 16 квадратных километров. Потери с обеих сторон были колоссальными. В частности, согласно отчету уже ставшего генерал-лейтенантом Ивана Безуглого, немцы только на его участке потеряли 1597 солдат и офицеров убитыми, 10 самоходок, 7 танков, 3 бронетранспортера и 11 орудий разного калибра.

Погиб во время прорыва в районе поселка Крагау (Прохладное) и минометчик Владимир Павленко. Похоронен он был в южной части поселка в одной могиле с шестью соратниками. Позже останки бойцов были перенесены в поселок Русское. Сейчас на одной из табличек мемориального комплекса есть и фамилия ефрейтора Павленко. Осенью этого года Олег Гриценко пообещал приехать в Калининград, чтобы посетить могилу своего дяди.

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