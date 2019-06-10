Железнодорожный станет пешеходным: архитекторы решили, каким будет мост у Музея Мирового океана

4 июня директор музея Мирового океана Светлана Сивкова в прямом эфире радио «Комсомольская правда» заявила, что Двухъярусный мост необходимо снести, потому что вместо него власти обещают построить два других: автомобильный и железнодорожный. При этом в пятницу 7 июня Сивкова провела пресс-конференцию, на которой были объявлены результаты архитектурного конкурса по третьему мосту - железнодорожному, расположенному на территории музея (от него всего 700 метров до двухъярусного).

В самом начале пресс-конференции Светлана Геннадьевна объявила, что ОАО «Российская железная дорога» собиралась демонтировать путепровод, однако музей вступился за нее и попросил передать мост себе на баланс.

- Мы обратились в Политехнический музей и попросили дать заключение, представляет ли он ценность. Нам дали заключение, что это так. Лет пять назад мост перешел к нам, - сообщила директор музея.

Проект Анастасии Склюевой.Фото: Иван МАРКОВ

Перед показом слайдов проектов-победителей Светлана Сивкова заметила, что мост должен стать украшением набережной исторического флота, на которой сейчас «завершается строительство Планеты-океан». При этом, Сивкова напомнила, что бюджет конкурса был совсем небольшим (по ее словам, призовой фонд составил 300 тысяч рублей), что не помешало ему стать довольно представительным. Всего в конкурсе приняли участие 72 проекта, а в шорт-лист вошли мосты участников из Италии, Швейцарии, США и России. В тройку лидеров прошли те, кто изначально был намерен сохранить внешний вид моста, не перегружая его.

Примечательно, что двое пробившихся в тройку лидеров – студенты российских вузов. Среди них нет калининградцев, зато есть студентка Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета Евгения Ермошко и студентка магистратуры Томского Государственного архитектурно-строительного университета Анастасия Склюева. Также в тройку пробился проект дизайнеров из Нью-Йорка Елены Тугушевой и Марины Родригес.

- На самом деле, нам хотелось оставить мост таким, какой он есть, - прокомментировала слайды Сивкова. - В холле у нас висит фотография старого моста, еще довоенная. Все, кто смотрел, говорили: «Вот это, наверное, самый интересный проект».

Стоит отметить, что в тройке представивших проекты-победители не оказалось ни одного архитектора, предлагавшего вместо моста «городское шоу». Это случилось даже несмотря на то, что, по словам Сивковой, один ее знакомый инвестор перед запуском конкурса пообещал дать денег, если Музей Мирового океана «придумает что-нибудь этакое».

- Наверное, я не за то, чтобы придумывать что-нибудь этакое, - заявила Сивкова. - Мы говорим о том, что это XIX век, старый мост, что он должен быть пешеходным, и его нужно сохранить. У нас и без этого много интересных объектов, таких как корабли, наши здания и наши экспозиции.

Проект дизайнеров из Нью-Йорка.Фото: Иван МАРКОВ

Завершая пресс-конференцию, Светлан Сивкова призналась, что денег на реконструкцию моста у музея нет. Тем не менее, директор музея уверена, что они найдутся к 2024 году. Что касается окончательного решения о внешнем виде будущего путепровода, то оно будет приниматься Союзом архитекторов Калининградской области.