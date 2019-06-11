Географ БФУ имени Канта: Такие температуры для Калининграда - аномальны!

Фактическая температура в Калининграде сейчас на 5,5 градуса выше климатической нормы, и это самая настоящая аномалия. Свою оценку происходящему дала главный специалист cлужбы организации научно-исследовательской деятельности БФУ имени Канта, кандидат географических наук Дара Гаева. По ее словам, некоторое повышение средней месячной температуры воздуха в июне наблюдается в последние 30 лет.

- Наш регион, находящийся в умеренной зоне, не испытывает на себе таких серьезных негативных последствий климатических изменений в виде засух или катастрофических наводнений, которые происходят в тропиках. Однако одно из негативных явлений у нас все же возможно – это, так называемые, «волны жары, когда максимальная суточная температура воздуха равна или превышает 30 градусов в течение, как минимум, трех дней, - цитирует Дару Гаеву пресс-служба вуза. - Периоды жаркой погоды летом на нашей территории связаны с антициклонами, которые обуславливают малооблачную, безветренную погоду. Сильный прогрев почвы днем создает условия для возникновения «тропических ночей», когда температура воздуха мало отличается от дневных, что еще более усиливает отрицательный стрессовый эффект на организм человека.

Как отмечает географ, волны жары объясняются целым комплексом факторов, однако до конца их природа учеными не разгадана. В таких случаях важен местный тепловой баланс, определяемый в том числе особенностями подстилающей поверхности (в городах и крупных городских агломерациях температура намного выше близлежащих территорий) .

- Периоды сильной жары, увеличение их продолжительности и повторяемости более вероятно для регионов Центральной и Южной Европы, в том числе, для центральных регионов нашего ближайшего соседа – Польши. Некоторое повышение средней месячной температуры воздуха в теплый период года и увеличение количества дней с температурами, близкими к 30 градусам, в нашем регионе связано в том числе, с глобальным ростом температуры, - добавила Дара Гаева.

Добавим, что по прогнозам синоптиков, 30-градусная жара продержится в Калининграде как минимум два дня - во вторник и в среду, причем в среду термометр может показать +32..+34 градуса. Будьте осторожны!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Машин для поливки улиц не хватает

В июне Калининград перешел на летний режим уборки. Это значит, что улицы периодически поливают — но только в те дни, когда температура воздуха превышает +25.

- В городе больше десяти поливо-моечных машин, в этом году купим еще четыре, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» заместитель главы Калининграда, председатель комитета городского хозяйства Александр Купцов. - Их можно переоборудовать и на зимнюю уборку, для разбрасывания пескосоляной смеси, но, конечно, десяти машин на большой город мало. Они начинают с магистральных улиц, потом заходят на второстепенные. Когда облачно, люди даже звонят, спрашивают: зачем поливают, сейчас дождь пойдет! Но это тоже нормально, есть технология замачивания асфальта.