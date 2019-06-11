2019-06-11T14:41:36+03:00
Общество

Директор предприятия «Гидротехник»: Фекалии в некоторых ручьях Калининграда занимают 80 процентов от водотока

В эфире радио "КП" Алексей Мойса рассказал об экологических проблемах городских водоемов
Светлана БАРОН
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Не так давно вот так непрезентабельно выглядел участок Гагаринского ручья.Не так давно вот так непрезентабельно выглядел участок Гагаринского ручья.Фото: Иван МАРКОВ
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В Калининграде - жара, озера «цветут», ручьи мелеют, распространяя характерный запах. Как рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» директор МБУ «Гидротехник» Алексей Мойса, проблема - в стоках. К сожалению, не только крупные предприятия сбрасывают свои отходы в природу, но и целые дачные сообщества занимаются тем же.

- В дачных обществах построено много частных домов, а система центральной канализации отсутствует. Стоки сливают прямо в ручьи. Представьте: на одном ручье - порядка трех сотен домов. Сейчас, когда такая погода и ручьи обмелели, в некоторых местах фекалии занимают 80 процентов от водотока ручья! Самая проблемная часть города в этом вопросе - улица Сусанина, где процентов семьдесят домов сливают стоки без очистки в ручей Молодежный, - рассказал Мойса.

Калининградские дачные общества сливают стоки прямо в ручьи

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Интересно, что живущие ниже по ручью страдают от вони, но соседей не сдают. По словам директора «Гидротехника», за последние четыре года жалоб на незаконные стоки поступило две или три. Потому искать такие сливы приходится специальной бригаде. В год на обнаруженные трубы ставят примерно 200 затычек.

- Мы сначала предупреждаем владельца, и многие соглашаются изменить ситуацию. Биологическая очистка с монтажом на частный дом стоит 100 тысяч рублей, откачка септиков обходится в 4 тысячи рублей в год. При этом, «Гидротехник» бесплатно предоставляет мини-проект с техусловиями, обеспечивает согласование. Все зависит только от людей, - говорит Мойса.

Зато с крупными загрязнителями, вроде группы компаний «Продукты Питания», наконец-то удалось разобраться. По словам директора «Гидротехника», за ближайшие три месяца они наконец-то присоединятся к коллектору, к концу года переподключатся, после чего областной мелиоратор получит деньги на очистку Гагаринского ручья. Второй по загрязненности ручей — Лесной — тоже почистит областной мелиоратор, когда разберутся с местными предприятиями в районе пос. им. А. Космодемьянского.

Уже на этой неделе в Калининграде начнут чистить ручей Литовский - от Невского до Московского проспекта. А вот машина-амфибия, которую в прошлом году приобрели для очистки городских озер, заработает только 20 июня. По словам директора «Гидротехника», с апреля действовал запрет на работу от министерства рыбного хозяйства (из-за нереста рыб и выведения уток).

- 20 июня начинаем работу с озера Поплавок, - говорит Алексей Мойса. - Этот пруд непроточный, на нем больше всего цветения. Там будем работать недели две минимум. Потом переходим на Верхнее озеро, Нижнее, пруды в парке Южном, Макс Ашманн-парке. На август, например, запланированы водоемы Чкаловска. Чистим до первых морозов, ежедневно, с 8 до 17 часов. Ежегодно на чистку озер город тратит девять миллионов рублей.

Полный эфир про калининградские стоки слушайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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